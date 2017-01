Programul Rabla va continua si anul acesta, iar cel mai probabil va incepe in luna aprilie, cu fonduri mai mari, a declarat Daniel Constantin, ministrul Mediului.

Anul trecut, bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru programul Rabla a fost de 220 milioane lei.

"Anul acesta speram ca in aprilie sa porneasca programul Rabla. Nu avem o estimare a bugetului programului Rabla, dar cu siguranta va fi mai consitent decat cel de anul trecut. In programul PSD se estimeaza ca 100.000 de cetateni vor beneficia de acest program”, a spus ministrul Mediului.

Potrivit acestuia, dupa eliminarea timbrului de mediu se va cauta o noua forma de finantare, dar nu va fi o noua taxa auto.

Promisiunile din programul de guvernare PSD sunt: "Vom extinde Programul Rabla destinat achizitiei de masini electrice astfel incat, in perioada 2018-2020, peste 100.000 de romani sa beneficieze de acest program si sa-si achizitioneze o masina electrica. Valoarea voucherelor pentru o masina electrica va fi de 10.000 euro".

Anul trecut, programul Rabla Plus aducea un beneficiu de 6.000 de euro unui roman care isi cumpara o masina electrica.

"Pentru incurajarea industriei auto, mai bine zis, producerea de masini electrice, dar si pentru a ne respecta obligatiile asumate in cadrul UE, vom extinde programul pentru finantarea statiilor de alimentare pentru masini electrice astfel incat, la 1 ianuarie 2020,

pe teritoriul Romaniei, sa fie functionale cel putin 20.000 de puncte de alimentare instalate in retea", se mai arata in programul de guvernare.

Sursa foto: Shutterstock/ lumen-digital