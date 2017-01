"In anul 2017 vom adauga in portofoliul nostru marca Volkswagen – automobile comerciale, cu o reprezentanta in Brasov", anunta reprezentantii Automobile Bavaria Group.

Anul trecut, Michael Schmidt, a declarat pentru wall-street.ro ca vrea sa aiba in portofoliu masini mai accesibile, dar tot germane. "Am cumparat la Baia Mare un fost service Skoda, in insolventa. Vrem sa ne extindem. Ma gandesc sa intru in segmentul masinilor mai accesibile, sa am toata paleta, nu doar domeniul premium, desi acesta mi se pare mai stabil decat celalalt. Raman la marci germane, in ianuarie iau o decizie", a declarat Schmidt.

Business-ul din Germania a mers foarte bine anul trecut, a fost pentru prima data cand cifra de afaceri din Germania a depasit-o pe cea din Romania, 140 de milioane de euro fata de 120-130 de milioane euro.

Ponderea cea mai mare in Germania o au masinile second-hand, iar in Romania cele noi. Contributia la profit in Germania este service-ul si rezultatul din vanzarile de masini second-hand, spre deosebire de Romania unde sunt vanzarile de masini noi.

Schmidt a unit anul trecut cele trei business-uri, Automobile Bavaria Group Romania, MHS Truck & Bus Group Romania si Schmidt Gruppe Deutschland, sub numele de MHS Holding. Anul trecut, MHS Holding a avut 1.000 de angajati, dintre care 188 in Germania, iar restul in Romania.

Automobile Bavaria Group este cea mai mare retea de dealeri BMW din Europa Centrala si de Sud-Est. Grupul detine 11 dealeri BMW in Romania, trei centre MINI de vanzari si service si singurul service Rolls-Royce in sud-estul Europei. Automobile Bavaria Group este si singurul dealer BMW M. Incepand cu 2015 Automobile Bavaria Group a devenit primul dealer autorizat BMW i in Romania. Un service autorizat complet echipat pentru masini electrice a fost inaugurat la sediul din Baneasa.

MHS Truck & Bus Group Romania este importatorul general MAN in Romania si detine opt centre proprii pentru vehicule comerciale MAN. Schmidt Gruppe Deutschland detine opt dealershipuri BMW si un dealership Rolls-Royce in sudul Germaniei.

Michael Horst Schmidt este fondatorul si presedintele MHS Holding si al companiilor afiliate. Schmidt s-a nascut in Brasov, in anul 1960. A fondat Automobile Bavaria in 1994, care a devenit importatorul BMW in Romania. In 2001 a pus bazele MHS Truck & Bus, importatorul MAN in Romania. In 2007, dl. Schmidt a inceput expansiunea in afara tarii, prin achizitia unor dealeri BMW din Germania.