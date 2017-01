Comisia Europeana a aprobat continuarea a zece proiecte de infrastructura din mai multe regiuni din Romania, cu o contributie din partea UE de aproximativ 800 de milioane de euro, potrivit unui comunicat publicat vineri. Investitiile sunt pentru lucrari de infrastructura incepute intre 2007 si 2013, ce vor putea fi finalizate in actuala perioada de programare.

Printre proiecte finantate se numara constructia soselei de centura a municipiului Brasov, tronsoanele I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) si III (DN13-DN1). Un alt proiect finantat va fi reabilitarea liniei de cale ferata Brasov–Simeria, componenta a coridorului pan–european IV, tronsonul Sighisoara–Coslariu, conform News.ro.

“Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii si sporirea vitezei de circulatie maxima la 160 km/h pentru trenurile de calatori si la 120 km/h pentru trenurile de marfa pe tronsonul Sighisoara-Coslariu, respectiv constructia soselei de centura a Brasovului pentru diminuarea traficului din municipiu”, se mai arata in comunicat.

Din cele 800 de milioane de euro vor fi finantate si trei proiect in ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor din judetele Caras-Severin, Constanta si Iasi. Totodata, Comisia Europeana va mai finanta cateva proiecte in ceea ce priveste infrastructura de apa din Covasna, Teleorman, Constanta, Ialomita, Sibiu si Brasov. Din suma alocata o parte va fi directionata si catre realizarea proiectului WATMAN, care are ca obiectiv final protejarea populatiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundatiilor.

Sursa foto: Shutterstock/Melpomene