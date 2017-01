Saptamana trecuta a fost marcata de instalarea lui Donald Trump in functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii, controversatul miliardar american devenind astfel, asa cum se zice, cel mai puternic om de pe planeta, conform Cars.ro .

Nu vom vorbi astazi despre politica si nici despre deciziile lui Trump in ceea ce priveste domeniul auto. In schimb, vom vorbi despre limuzina care ii va gazdui deplasarile incepand din acest moment. Chiar daca Donald Trump a fost obisnuit pana acum cu unele dintre cele mai luxoase modele existente, de acum inainte acesta va fi nevoit sa respecte protocolul in aceasta privinta.

Sursa foto: Cars.ro