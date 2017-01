Reducerea taxei pe valoarea adaugata (TVA) de la 20% la 19% si mai ales eliminarea supraacizei de 7 eurocenti pe litrul de carburant, masuri aplicate de la 1 ianuarie 2017, au ieftinit carburantii din Romania, care are in prezent al treilea cel mai mic pret al benzinei din Uniunea Europeana, arata calculele News.ro, pe baza datelor publicate pe portalul european energy.eu.

Potrivit portalului energy.eu, care monitorizeaza preturile carburantilor in toate cele 28 de state membre UE, pretul mediu al unui litru de benzina din cel mai ieftin sortiment (cifra octanica 95) este in Romania de 4,90 lei, echivalent cu 1,086 euro, conform News.ro.

Pretul plaseaza Romania pe locul al treilea in topul celor mai mici preturi ale benzinei din UE, dupa Bulgaria (1,015 euro) si Polonia (1,032 euro). La finalul anului trecut, un litru din acelasi sortiment costa 5,09 lei, echivalent cu 1,122 euro, pret cu care Romania se plasa pe locul al saselea al celor mai mici preturi in UE, dupa Bulgaria (1,017 euro), Polonia (1,024 euro), Lituania (1,073 euro), Estonia (1,103 euro) si Letonia (1,104 euro).

Aplicarea celor doua masuri - scaderea TVA si eliminarea supraaccizei - a redus pretul unui litru de benzina cu 19 bani in ultima luna, desi, daca companiile petroliere ar fi aplica integral la pretul de la pompa reducerea taxelor, pretul unui litru din sortimentul standard ar fi trebuit sa scada cu circa 40 de bani.

In prezent, pretul mediu fara TVA al unui litru de benzina 95 este de 4,08 lei, fata de 4,24 lei la finalul anului trecut. In cazul motorinei, pretul mediu actual din Romania al celui mai ieftin sortiment este de 4,88 lei (1,081 euro), al saptelea cel mai mic pret din UE. Inainte de reducerea taxelor, la 1 ianuarie 2017, pretul mediu al unui litru de motorina ieftina era de 4,99 lei (1,10 euro), al noualea cel mai mic pret din blocul comutar.

Scaderea TVA si eliminarea supraaccizei au redus pretul in mai mica masura decat era de asteptat din cauza ca pretul titeiului a crescut, ioar dolarul american - moneda de referinta pentru petrol - s-a apreciat semnificativ in raport cu leul in decembrie si ianuarie, atingand chiar niveluri maxime istorice, de peste 4,35 lei/dolar.

Arabia Saudita estimeaza ca pretul mediu al barilului de petrol va fi de 55 dolari in 2017 si de 61 dolari in 2018, in special ca urmare a acordului dintre membrii Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si statele nemembre ale cartelului. OPEC a ajuns la un acord, la finalul anului trecut, de a reduce productia de petrol cu 1,2 milioane de barili pe zi in 2017, in timp ce alte 11 state ce nu fac parte din cartelul petrolier, inrtre care Rusia si Kazahstan, s-au angajat sa reduca productia cu 600.000 de barili pe zi.

Masura, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2017, are ca scop rmajorarea preturilor titeiului pe piata mondiala.

Sursa foto: Shutterstock/ hxdbzxy