New Kopel Group va investi anul acesta peste 20 de milioane de euro in toate diviziile sale si va cumpara peste 1.500 de masini noi, asteptand o crestere a flotei administrata in leasing operational cu 20% si o intensificare a activitatii de Rent a Car cu pana la 15%.

"In 2017, activitatea din cadrul SIXT Rent a Car va creste cu 15%, iar cea a SIXT New Kopel Operational Leasing, cu 20%. Mai mult, numarul de masini pe care compania estimeaza ca le va vinde prin intermediul diviziei de SH va creste cu pana la 15%. Grupul estimeaza o crestere similara de 15% si a activitatii service-ului Union Motors, unul dintre cele mai mari din Romania", a declarat Tal Lahav CEO New Kopel Group.

Anul trecut, New Kopel Group a investit 13 milioane de euro in Romania si a inregistrat o crestere cu 25% a flotei, pana la 3.500 de masini cate are acum (Leasing Operational si Rent a Car).

Unul dintre obiectivele New Kopel Group pentru acest an este si dezvoltarea portofoliului de clienti. Grupul a avut in 2016, in divizia de leasing operational, peste 300 de clienti activi si intentioneaza o crestere a numarului acestora cu pana la 15%, in 2017. Portofoliul de clienti reprezinta un mix din mai multe zone precum IT&C, FMCG, Real Estate, farma, auto, zona financiara si nu numai.

Anul acesta, Grupul va continua sa fie aproape de clienti si sa le ofere aceleasi servicii customizate, servicii de top, flexibilitate si incredere. Mai mult, New Kopel Group va pune accent pe angajati prin crearea unui cadru care sa le stimuleze dezvoltarea profesionala.

