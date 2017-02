BMW prezinta cea de-a cincea generatie a modelului Seria 5 Touring, care va fi prezentat la Salonul Auto de la Geneva si va ajunge in showroom-uri in iunie.

Patru motoare si BMW xDrive vor fi disponibile de la lansare:

Motorul de 2,0 litri pe benzina, cu patru cilindri, ce se afla sub capota noului BMW 530i Touring genereaza o putere maxima de 252 CP si un cuplu maxim de 350 Nm. BMW 530i Touring dispune standard de transmisie Steptronic cu opt trepte si sprinteaza de la 0 la 100 km/h in 6,5 secunde.

Motorul de 3,0 litri pe benzina, cu sase cilindri dispusi in linie, transmisia Steptronic cu opt trepte si sistemul inteligent de tractiune integrala sunt oferite pe BMW 540i xDrive Touring. Puterea ce ajunge la 340 CP si cuplul maxim de 450 Nm ofera o acceleratie de la 0 la 100 km/h in 5,1 secunde.

Motorul cu patru cilindri din echiparea noului BMW 520d Touring ofera o putere maxima de 190 CP si cuplul maxim de 400 Nm dintr-o capacitate cilindrica de 2,0 litri. Acest propulsor diesel este combinat standard cu o transmisie manuala cu sase trepte, dar optional poate fi comandat si cu transmisia Steptronic cu opt trepte. BMW 520d Touring sprinteaza de la 0 la 100 km/h in 8,0 secunde (cu transmisie automata: 7,8 secunde).

Propulsorul de 3,0 litri, cu sase cilindri dispusi in linie, produce o putere maxima de 265 CP si un cuplu maxim de 620 Nm. Puterea acestui motor poate fi transferata fie spre rotile spate, fie catre toate cele patru roti prin intermediul transmisiei Steptronic cu opt trepte. BMW 530d Touring completeaza sprintul de la 0 la 100 km/h in 5,8 secunde, in timp ce BMW 530d xDrive Touring reuseste un timp de 5.6 secunde.

Noul BMW Seria 5 Touring poate transporta mai mult, capacitatea portbagajului a crescut la 570-1.700 de litri, iar sarcina utila cu pana la 120 de kilograme, in functie de varianta de model (la 720-730 de kilograme). Husa compartimentului de incarcare si plasa de partitie a portbagajului se regasesc acum in containere separate, care pot fi depozitate in locasuri potrivite aflate sub podeaua portbagajului.

Sistemele de care va dispune BMW Seria 5 Touring sunt Crossing traffic warning (avertizare la trafic transversal) si Priority warning (avertizare la drumuri cu prioritate), Lane Change Assistant (asistent la schimbarea benzii) si Lane keeping assistant (asistent de mentinere a benzii) cu protectie activa in caz de coliziune laterala, precum si Asistentul de evitare prin schimbarea benzii.

Noile sisteme ofera asistenta pentru controlul directiei si al benzii de al viteza redusa pana la 210 km/h. Cu ajutorul tempomatului activ cu functia Stop&Go activata, conducatorul poate reactiona la restrictiile de viteza detectate de sistemul Speed Limit Info (informatii privind limitele de viteza) prin simpla apasare a unui buton.

Steering and lane control assistant functionaza intre 0 si 210 km/h. Sistem de asistenta care mentine automobilul pe banda in cazul in care exista marcaje clare si drumul nu are curbe foarte virajate. Lane change assistant functioneaza intre 70 si 180 km/h. Sistem de asistenta care realizeaza schimbarea benzii printr-o apasarea lunga a schimbatorului (fara a fi fixat in loc). Nu este disponibil inca in Romania.

Evasion aid functioneaza pana la 160 km/h si ofera asistenta prin interventia directiei la manevrele de evitare (de ex. testul elanului) pentru o ghidare sigura, controlata si dinamica. Automobilul masoara disponibil in timpul manevrei.

Crossroad warning avertizeaza vizual si acustic si pregateste franele daca soferul nu acorda prioritate, detecteaza daca semaforul este functional si, in caz ca nu, aplica regula semnelor de circulatie. Nu este inca disponibil pentru Romania. Wrong way assistant decteaza si avertizeaza daca soferul a intrat pe sens interzis pe autostrada sau pe strada cu sens unic.