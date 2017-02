In acelasi timp, cele doua societati au anuntat ca interesele acestora vor fi reprezentate de catre ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania), scrie News.ro.

Cele doua firme vor continua sa sustina programele care vizeaza cresterea pietei nationale de vehicule noi.

Renault are in Romania peste 16.000 de angajati, care isi desfasoara activitatea la uzinele Dacia de la Mioveni, fabrica de matrite Matrite Dacia (Pitesti), centrul de design Renault Design Central Europe (Bucuresti), Renault Technologie Roumanie - Bucuresti (care include Centrul Tehnic Titu), directia comerciala Renault Commercial Roumanie - Bucuresti (inclusiv Centrul de Piese de Schimb Oarja) si Renault Credit International (Bucuresti).

In Romania au fost fabricate anul trecut 359.306 de autovehicule, cu 7,2% mai putine decat in 2015, in contextul in care productia modelului Dacia Logan la Mioveni a scazut cu 47,2% in 2016, iar exporturile totale de autovehicule au scazut cu 8,2%, potrivit datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).