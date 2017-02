Inmatricularile de autoturisme in Romania au crescut anul trecut cu 19,4% fata de 2015, pana la 396.538 de unitati, potrivit datelor publicate luni de catre Institutul National de Statistica (INS). Inmatricularile, dominate de autoturismele second hand aduse din strainatate, au incetinit in trimestrul al patrulea.

In 2015, au fost inmatriculate 332.223 autoturisme. In al patrulea trimestru al anului 2016, inmatricularile de autoturisme - principalul segment al pietei - a crescut cu 6,2% fata de al patrulea trimestru al anului 2015, dupa un avans de 33,8% in treilea trimestru. Singurul segment care a scazut anul trecut a fost cel al autobuzelor si microbuzelor, cu un declin de 35,7%, la 2.427 unitati inmatriculate, conform News.ro.

Segmentul mopedelor si motocicletelor a crescut cu 17,1% anul trecut, pana la 7.093 unitati, iar inmatricularile de autovehicule de transport marfa au crescut cu 12,6%, la 103.091 de unitati. Datele publicate de INS includ inmatricularile cumulate de masini noi si second-hand, fara a exista detalii legate de ponderea masinilor noi sau de ocazie in totalul inmatricularilor. Insa potrivit unor date anterioare publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in 2016, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 17% in 2016, la 94.924 de unitati, de peste doua ori mai mult fata de avansul Uniunii Europene, de 6,8%,.

De asemenea, trei automobile din patru inmatriculate anul trecut in Romania au fost second hand, piata automobilelor second hand crescand in 2016 cu 18,6%, pana la 297.290 de unitati, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). In 2015, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 15,7%, la 81.162 de unitati. Anul de varf pentru inmatricularile de autoturisme noi in Romania a fost 2007, cu 312.589 de inmatriculari.

