Grupul MOL si-a dublat suprafata de explorare a hidrocarburilor in Ungaria prin obtinerea a 6 licente noi. Si in Norvegia, MOL a obtinut 4 licente, dintre care una cu drept de operare.

MOL poate incepe explorarea hidrocarburilor pe o suprafata de aproximativ 4.200 de kilometri patrati, in zonele Bazakerettye, Bucsa, Jaszarokszallas, Mezotur, Okany-Vest si Zala-Vest, care se adauga suprafetei de aproximativ 4.200 de kilometri patrati deja acoperita prin decizii ale autoritatii miniere si concesiuni deja obtinute.

Compania vizeaza atat zone in care deja au loc activitati de explorare precum si zone noi, care sunt rezultatul studiului in desfasurare privind Bazinul Trans-Panonic.

MOL a primit drept de operare si intr-o zona aditionala in regiunea Mandal (Mandal High Area), una dintre regiunile-cheie pentru MOL Norvegia din aceasta tara. Partenerii in licenta nou primita sunt Statoil si Petoro AS, principalele companii de petrol si gaze din Norvegia. De asemenea, MOL s-a alaturat in trei licente care sunt operate de AkerBP.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume. In domeniul explorarii si productiei de hidrocarburi, are operatiuni de productie in 8 tari si activitatile de explorare in 13 tari.

Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.

