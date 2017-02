Suntem doar la inceput de 2017, an care se anunta plin de suprize din punct de vedere al pietei auto. An care incepe cu o veste interesanta: patru dintre cei mai mari si influenti producatori auto din lume planuiesc, pe batranul continent, un vast sistem de statii de incarcare a masinilor electrice, conform Playtech .

Poate nu vi se pare spectaculos, dar ideea ar putea schimba raportul de forte in Europa. BMW, Daimler (detinatorul marcilor Mercedes-Benz sau Smart), Volkswagen (Audi, Porsche, Lamborghini sau Bentley) si Ford (Lincoln) investesc in acest moment in ceea ce numesc… statiile viitorului.

Sursa foto: Shutterstock/Andrei Tudoran