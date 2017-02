Cea de-a treia generatie Hyundai i30 este disponibila in Romania cu trei motorizari cu puteri intre 120 CP si 140 CP, o transmisie automata in 7 trepte cu dublu ambreiaj si una manuala cu 6 trepte.

Motorizari Hyundai i30

i30 este disponibil pe piata locala in doua versiuni de motorizare pe benzina, echipate standard cu sistem Stop & Go (ISG): 1,4 litri T-GDi, in patru cilindri, care dezvolta 140 CP sau 1,0 T-GDi, in trei cilindri, disponibil cu 120 CP. Propulsorul diesel este 1,6 litri 136 CP. In ceea ce priveste transmisiile, se poate alege intre transmisia manuala cu sase rapoarte (6MT) sau cea automata in sapte trepte cu dublu ambreiaj (7DCT).

Noua generatie i30 vine cu suspensie multilink pe puntea spate, cu o grila frontala care va ajunge pe intreaga gama de modele Hyundai si dimensiuni mai mari fata de generatia precedenta.

Comparativ cu generatia anterioara, structura caroseriei incorporeaza in proportie de 53% otel de inalta rezistenta, greutatea fiind redusa cu 28 kg, iar rigiditatea marita cu 20%. Autovehiculul include sapte airbaguri - doua frontale, doua laterale, doua cortina si unul pentru genunchii conducatorului auto. Sasiul noului i30 a fost refacut, pentru a oferi o experienta dinamica la volan, la care contribuie si suspensia spate multi-link cu brat lung.

"Variantei in cinci usi i se vor alatura o versiune wagon, una fastback si primul model dezvoltat in cadrul diviziei de performanta Hyundai Motor N, care va intra in productie in a doua parte a anului 2017”, a declarat Teodor Brusalis, director executiv Hyundai Auto Romania.

La interior, habitaclul este elegant si spatios, bordul poate fi echipat optional cu un ecran tactil de 8 inch, care integreaza functii media si de navigatie, permitand conducatorului auto sa ramana conectat la trafic.

Autovehicul beneficiaza de elemente precum Apple CarPlay, Android Auto sau incarcator wireless, pentru facilitarea operatiunilor desfasurate pe telefonul de tip smartphone, in timpul calatoriei. Pentru linistea si siguranta pasagerilor, i30 este dotat cu sistem autonom de franare, pilot automat inteligent, sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare, sistem de avertizare a conducatorului auto, cat si sistem de asistenta pentru faza lunga.

Dezvoltat la Centrul Tehnic Hyundai Motor Europa din Rüsselsheim, testat la Nürburgring si produs la fabrica Nošovice, din Republica Ceha, noul i30 este construit avand la baza infrastructura Hyundai din Europa.