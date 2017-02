KWS, Wavin si Total au semnat un acord de cooperare pentru a dezvolta drumuri din plastic, care vor putea fi construite in cateva zile in loc de luni de zile si vor rezista de trei ori mai mult decat cele asfaltate, scrie Transport Times .

"Ne asteptam sa avem un prim prototip finalizat pana la sfarsitul anului 2017", a declarat Anne Koudstaal si Simon Jorritsma, inventatorii PlasticRoad.

Conceptul de PlasticRoad, introdus pentru prima data in 2015 de catre KWS, foloseste deseurile din mase plastice reciclate si le transforma in module usoare cu interioare goale, care pot fi echipate cu cabluri si tevi din plastic pentru a permite apei in exces sa se scurga.

Unitatile de pre-fabricate vor fi usor de transportat, asamblat si montat, iar greutatea mai usoara inseamna ca solul va fi mai putin predispus la tasari.