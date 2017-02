Cresterea se datoreaza intensificarii actiunilor de control, a traficului rutier si a scaderii cotei TVA, potrivit reprezentantilor companiei. In anul 2015, veniturile obtinute de companie din incasarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, rovinieta, au fost in valoare de 936,67 milioane lei, acestea avand o pondere de 77,8% din veniturile proprii. In 2016, ponderea acestora a scazut la 77,4%, desi valoarea lor a crescut la 1,01 miliarde lei. Tinta de profit brut estimata pentru 2016 in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Guvern, de 396,03 milioane lei, a fost atinsa, potrivit reprezentantilor companiei, scrie News.ro.

Anul trecut, CNAIR a angajat un numar de 369 de persoane, dar alte 298 au parasit compania. ”De asemenea, precizam ca au existat 298 de persoane care si-au incetat activitatea din diverse cauze: incetare contract individual de munca (CIM), pensionare, desfaceri de contracte disciplinar, demisii, concedieri individuale”, se arata in raspunsul trimis de companie. In 2015, CNAIR a obtinut venituri totale de 4,06 miliarde lei (902 milioane euro), iar la finalul anului respectiv avea 5.905 angajati, potrivit raportului financiar trimis la Ministerul Finantelor.

Anul trecut, CNAIR a efectuat prima lucrare in regie proprie, repararea lotului 3 al autostrazii Sibiu-Orastie, supranumita ”autostrada scufundata” din cauza gravelor probleme de structura. In luna septembrie a anului 2016, Guvernul a aprobat reorganizarea fostei CNADNR, aceasta devenind CNAIR, care a preluat zona de finalizare a lucrarilor deja incepute si de intretinere a drumurilor construite in Romania. In paralel, a fost infiintata Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR), care ar trebui sa se ocupe de proiectarea si constructia de noi autostrazi, drumuri expres si nationale.

Sursa foto: TTstudio / Shutterstock