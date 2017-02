Uzina Roman din Brasov, care mai are 300 de angajati si este supusa unui plan de reorganizare dupa ce initial s-a aflat in insolventa, a incheiat un contract de 12 milioane de euro pentru livrarea a o suta de camioane in Taiwan. De asemenea, fabrica mai are in derulare un contract cu Armata Romana si este in negocieri si cu o companie din Pakistan.

”Avem acest contract de o suta de autobasculante ce vor fi livrate in Taiwan. Suntem in discutii si cu o companie din Pakistan, iar camioanele sunt deja in probe acolo. Mai avem in derulare un contract cu Ministerul Apararii dupa ce am castigat licitatia. Este vorba despre 23 de camioane militare in valoare de doua milioane de lei“, a declarat Carol Rugacs, directorul de productie si administratorul Roman SA, conform News.ro.

El a precizat ca doua dintre camioanele care vor fi livrate in Taiwan, in baza contractului de 12 milioane de euro, au fost deja finalizate. Administratorul uzinei a criticat prevederile fiscale, sustinand ca din cauza ca fabrica este supusa in prezent unui plan de reorganizare nu poate participa la licitatii, desi are bani in conturi, decat daca primeste o scrisoare de garantie de la banca.

”Noi suntem o societate in reoganizare si potrivit instructiunilor Bancii Nationale nu putem primi scrisoare de garantie atunci cand ne inscriem la o licitatie, desi avem bani in cont. Asta ne afecteaza foarte mult. Vrem sa facem ceva, sa supravietuim, dar legile din Romania ne pun probleme. De exemplu, cand am participat la licitatia cu Ministerul Apararii, aveam in cont de 100 de ori mai mult decat suma necesara pentru inscrierea la licitatie, dar nu am primit scrisoare de garantie de la banca. Pana la urma, cei din Armata au inteles situatia si am putut sa viram banii in contul de la trezorie si sa participam la licitatie. Degeaba ai produse bune si competitive, daca te lovesti de astfel de prevederi“, a mai declarat Carol Rugacs.

Uzina Roman din Brasov a fost initial fabrica de armament, fiind infiintata in 1938, iar din anul 1953, dupa nationalizare, a fost numita Steagu Rosu si a inceput sa fabrice autocamioane. Problemele uzinei au inceput in anul 2006, cand mii de oameni au fost concediati, 80% din actiuni fiind preluate de Asociatia Pro Roman Brasov, iar presedinte al Consiliului de Administratie a fost numit Ioan Neculaie. In urmatorii opt ani, fabrica a fost disputata in instanta, iar in 2015 uzina a revenit Asociatiei Pro Roman, al carei presedinte este omul de afaceri Ioan Olaru. In prezent, fabrica are datorii de 90 de milioane de lei, se afla intr-un plan de reorganizare, dupa ce initial a fost in insolventa timp de mai multi ani, si mai are 300 de angajati.

Sursa foto: Shutterstock/isak55