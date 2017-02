Furnizorul de tehnologie si servicii infiinteaza acum o unitate operationala dedicata electromobilitatii. Unitatea va face parte din noua divizie, Powertrain Solutions. De la inceputul anului 2018, aceasta va ingloba activitatile companiei in materie de electromobilitate, precum si diviziile existente in prezent, respectiv Gasoline Systems si Diesel Systems.

Bosch le va furniza clientilor existenti si celor noi, toate tehnologiile pentru grupuri motopropulsoare dintr-o singura sursa. Alaturi de extinderea electromobilitatii, Bosch va depune eforturi intense pentru a imbunatati in continuare tehnologia motorului cu ardere interna.

„Indiferent ca este vorba de combustibil sau de electricitate, Bosch va avea un rol determinant pentru grupurile motopropulsoare si in viitor. Avand in vedere ca inca nu este clar ce grup motopropulsor sau ce combinatie a diferitelor tipuri va predomina si in ce moment, abordarea noastra este una bilaterala si continuam sa ne extindem expertiza si cunostintele, atat in ceea ce priveste electromobilitatea, cat si in ceea ce priveste motoarele cu ardere interna”, a declarat Rolf Bulander, presedintele sectorului de activitate Solutii de mobilitate Bosch si membru al consiliului de administratie al Robert Bosch GmbH.

In fiecare an, Bosch cheltuie cateva miliarde de euro pentru a imbunatati in continuare solutiile pentru grupurile motopropulsoare. In misiunea sa de a realiza un progress in ceea ce priveste electromobilitatea, compania investeste 400 de milioane de euro anual.

Cea mai mare parte din aceasta suma a fost alocata cercetarii si dezvoltarii bateriilor. Pe plan mondial, Bosch este singurul furnizor clasic din domeniul auto care efectueaza cercetari atat privind tehnologiile actuale, cat si cele viitoare ale celulelor. Compania a castigat deja peste 30 de comenzi asociate electromobilitatii, de la producatori internationali de automobile. Aproximativ 1.800 de experti Bosch lucreaza la electromobilitatea viitorului.

Din punct de vedere strategic, divizia Powertrain Solutions se va concentra asupra a trei segmente centrale: autoturisme si camioane cu motoare cu combustie interna si grupuri motopropulsoare hibrid, precum si vehicule electrice.

Divizia Powertrain Solutions va aduce impreuna aproximativ 88.000 de angajati in peste 60 de locatii din 25 de tari din intreaga lume.