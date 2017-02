Mitsubishi Eclipse Cross face o trimitere catre modelul coupe “Eclipse Sport”, vandut in special in America de Nord, intre anii 1989 si 2012, cu peste 1.400.000 unitati produse in patru generatii succesive.

Denumirea “Eclipse Cross” sugereaza in acelasi timp functionalitatea SUV a acestei masini, trasatura ce a capatat o importanta din ce in ce mai mare pentru gama Mitsubishi Motors “Sport Utility Vehicles” – o directie strategica pentru aceasta marca, in special in Europa.

Denumirea metaforica a modelului (Eclipse) este accentuata si de culoarea masinii, rosu metalizat cu un luciu profund, o culoare noua, dezvoltata special pentru acest model – printr-un proces de vopsire inovator – ce reflecta totodata maiestria si stralucirea liniilor rafinate, ca in cazul fenomenelor naturale ce se pot observa in cazul unei eclipse solare totale.