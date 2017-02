Mazda 3 sedan facelift este un model cu foarte multe dotari in standard, bine asamblat, cu un design modern, elegant, sportiv, dar cu motorizari lipsite de putere. Sunt patru motorizari, doua diesel de 105 CP, 150 CP si doua pe benzina de 100 CP, 120 CP.

In cazul modelului de test vorbim de un propulsor pe benzina de 2 litri 120 CP, un motor aspirat, vioi doar prin oras la viteze mici, setat foarte bine, capabil sa mearga si subturat, spre exemplu in treapta a 3 a la 40 km/h.

Chiar daca este excelent proiectat si facut sa se impace perfect cu transmisia manuala in 6 trepte, cilindreea mare are un consum de carburant maricel, de 12 litri la 100 km in Bucuresti la ore de varf si de 7,5-8 litri la 100 km noaptea prin oras, cand prinzi cel putin de doua ori acelasi semafor.

Sedanul Mazda 3 nu are unghiuri moarte, montantii fata si pozitia scaunului iti permit o vizibilitate excelenta in viraje. Insa sunt si momente in care nu vei vedea nimic din masina, pentru ca atunci cand iesi de pe o straduta vei descoperi ca esti la volanul unei masini cu o garda mica la sol, iar toate masinile parcate iti obtureaza vizibilitatea.

Ce mi-as fi dorit sa fie altfel la Mazda 3 facelift sunt oglinzile laterale, care as fi vrut sa fie putin mai mari si sa nu aiba o forma asa de alungita.

Un alt lucru de neinteles, intalnit si la Nissan, este butonul de reglat oglinzile exterioare care nu este vizibil pe timp de noapte intrucat nu este iluminat. De imbunatatit ar fi si sistemul de servodirectie electrica care nu este destul de ferm, volanul se misca prea usor.

La volan, soferul are acces rapid la toate comenzile Mazda 3, cu exceptia schimbarii posturilor de radio care necesita mai multi pasi, o plimbare prin meniu. Mazda 3 dispune de sistemul MZD Connect prin care se pot conecta la internet diverse dispozitive mobile, ce ofera acces la o gama larga de continut muzical online si la retelele de socializare. Ecranul este tactil de 7 inch, iar informatiile sunt controlate prin intermediul butonului rotativ de comanda HMI.

In ceea ce priveste confortul, scaunele din material textil sunt moi si au o forma care te sustin lateral, ceea ce este placut. Iar gama mare de dotari in standard accentueaza placerea de a reveni la volanul Mazda 3 de fiecare data.

Dotari Mazda 3 sedan facelift

Mazda 3 sedan facelift vine in standard cu buton pornire-oprire motor, climatizare automata pe doua zone, computer de bord, display color tactil 7", inchidere centralizata din telecomanda, oglinda interioara electrocroma (antiorbire), parasolare iluminate cu oglinzi de curtoazie, pilot automat, servodirectie electrica, sistem audio modular, cu radio AM/FM si mufe AUX/USB, tehnologie i-STOP, volan reglabil pe inaltime si adancime, cu comenzi.

Diferenta de dotari de la echiparea de baza Challenge (17.390 euro) la Attraction (19.390 euro) este facuta de: volan incalzit, senzori de parcare spate, scaune fata incalzite, senzori de ploaie si lumini, emisie radio digitala (DAB), faruri LED, geamuri fumurii spate si luneta, lumini diurne LED, sopuri LED, oglinzi rabatabile automat si sistem monitorizare unghi mort (BSM) cu avertizare la deplasarea in marsarier (RCTA).

Cel mai mic pret pentru cea de-a treia generatie Mazda 3 este de 16.790 euro cu TVA, pentru motorul pe benzina de 1,5 litri 100 CP si transmisia manuala cu 6 trepte. Mai multe informatii despre Mazda 3 sedan facelift gasiti aici.

Date tehnice Mazda3 facelift Attraction

Motor: 2 litri benzina

Transmisie manuala cu 6 trepte

Putere maxima (cp/rpm) 120 / 6000

Cuplu maxim Nm (rpm) 210 (4000)

Viteza maxima (km/h) 198

Acceleratie (0-100km/h) 8,8

Consum mixt (l/100 km): 5,1

Capacitate rezervor: 51 litri

Volum portbagaj litri: 419

Lungime: 4,58 metri

Latime: 1,79 metri

Inaltime: 1,45 metri

Emisii CO2 g/km: 119 g/km

Masa proprie (kg) 1.280