Constructorii vor termina in acest 90,23 kilometri de autostrada si 45 de kilometri de variante ocolitoare si vor finaliza modernizarea a 275 kilometri de drumuri nationale, dar autoritatile trebuie sa faca presiuni pentru a putea fi terminate aceste lucrari in acest an, a declarat marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dupa o intalnire cu premierul Sorin Grindeanu. .

La inceputul lunii ianuarie, in timpul audierilor din Parlament, Cuc a declarat ca nu promite niciun kilometru nou de autostrada pentru acest an. Ministrul a precizat, marti, ca era important sa aiba toate datele inainte de a face vreo promisiune, conform News.ro.

”Am devenit faimos cu aceasta replica, dar spus ca avem un program de guvernare pe care-l vom urma cu strictete. Cred ca era necesar, inainte sa ma antepronunt pe un numar de kilometri, pentru ca s-au facut multe promisiuni de-a lungul timpului, sa vad situatia exacta. Situatia nu este deloc roz”, a spus Cuc.

Ministrul a precizat ca, pe baza datelor oferite de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a putut ulterior, cand a prezentat bugetul ministerului in Parlament, sa ofere datele exacte referitoare la numarul de kilometri de autostrada care vor fi finalizati in acest an.

Astfel, potrivit ministrului, vor fi gata, pana la finalul anului, 90,23 de kilometri de autostrada functionali si vor fi modernizati 275 kilometri de drumuri nationale. Totodata, vor fi finalizati 45 kilometri de centuri ocolitoare.

”Acest lucru mi-a fost transmis de catre cei de la CNAIR. Pentru a finaliza asta, trebuie sa existe o presiune din partea autoritatilor”, a spus Cuc.

In prezent, Romania are 733 de kilometri de autostrada, iar fostul ministru al Transporturilor, Sorin Buse, a declarat, in decembrie 2016, ca Romania va avea mai mult de 1.000 de kilometri de autostrada in 2018. In plus, Buse a estimat ca numarul de kilometri de autostrada deschisi circulatiei in 2017 va fi de cel mult 150.

