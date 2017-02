OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, anunta investitii de aproximativ 60 de milioane euro pentru o noua unitate ce va fi construita in cadrul rafinariei Petrobrazi, bazata pe tehnologia inovativa Poli-combustibili (Polyfuels), dezvoltata de compania franceza Axens.

Noua unitate, care se estimeaza ca va deveni complet operationala la inceputul anului 2019, permite conversia componentelor GPL in benzina si distilate medii folosind un proces catalitic.

“Implementarea proiectului Poli-combustibili, care foloseste tehnologii inovative pentru a creste productia de benzina si motorina, ne va oferi un avantaj competitiv determinat de cresterea productiei cu valoare adaugata ridicata (produse albe) si o structura mai flexibila a productiei”, a declarat Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Downstream Oil.

Unitatea Poli-combustibili va permite ca o parte din productia de componente GPL de pana la 50.000 de tone, sa fie convertita in benzina si distilate medii. Capacitatea totala a rafinariei va ramane de 4,5 milioane de tone/an. Aceasta noua unitate se bazeaza pe procesul inovativ Polyfuel, o tehnologie dezvoltata de Axens si fiind cunoscuta ca fiind sigura si curata.

Proiectul implica construirea a trei reactoare principale, mai multe adsorbante, coloane si pompe. Datorita selectiei corespunzatoare a echipamentelor de baza si a schimbatoarelor de caldura, unitatea este proiectata pentru o eficienta energetica ridicata. Lucrarile de constructie sunt programate sa inceapa in 2017, urmand ca unitatea sa devina complet operationala la inceputul anului 2019.

Dupa privatizare (2005-2016), investitiile la rafinaria Petrobrazi au insumat 1,2 miliarde euro, din care circa 600 milioane euro au fost investiti pentru programul de modernizare care s-a desfasurat in perioada 2010-2014. Cu o capacitate de rafinare de 4,5 mil. tone anual, Petrobrazi poate procesa intreaga productie de titei a OMV Petrom din Romania.

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximativ 64 milioane bep in 2016. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW si un parc eolian de 45 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pietele din Romania si tarile invecinate prin intermediul a 783 benzinarii, la sfarsitul lui 2016, sub doua branduri, OMV si Petrom.

OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom, statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64%, Fondul Proprietatea detine 12,57%, iar 15,79% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.

Sursa foto: INSAGO / Shutterstock