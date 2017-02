Doua noi servicii OnStar si noul program Opel Exclusive pentru noul Insignia vor fi prezentate in premiera la Geneva.

A doua generatie a modelului Insignia vine cu farurile cu matrice cu LED-uri Opel IntelliLux LED, Asistentul activ pentru mentinerea benzii de circulatie, afisaj pe parbriz, capota activa.

Noul model varf de lance este si primul autovehicul Opel echipat cu o transmisie automata cu opt trepte de viteza, o camera video de 360° si tractiune integrala inteligenta cu vectorizarea cuplului. In combinatie cu noile motoare supraalimentate de inalta eficienta, reducerea greutatii cu pana la 200 kg si o pozitie de sedere mai joasa, noul Insignia Grand Sport si Sports Tourer asigura o experienta de conducere directa si mai dinamica ca niciodata.

Pe langa noile variante ale modelului Insignia si noile servicii OnStar, la Geneva va fi lansat in premiera si noul program Opel Exclusive. Dupa alegerea culorii, clientii Opel Exclusive pot adauga o alta nota personala autovehiculului, alegand unul dintre cele trei finisaje ale caroseriei Opel care se potriveste cel mai bine personalitatii lor.

In plus, Opel Exclusive va oferi numeroase alte posibilitati de personalizare, inclusiv optiuni din piele, o selectie de jante si elemente de design decorative doar pentru clientii Exclusive. Ca parte a programului Exclusive, Opel va explora si noi solutii digitale, cum ar fi imagini din showroom in format 4K, o rezolutie UHD.

Cele doua modele noi, care vor fi prezentate in premiera la Geneva, Insignia Grand Sport si Insignia Sports Tourer, sunt elemente cheie ale ofensivei de produse Opel „7 in 17”, prin care sapte modele noi vor fi lansate in cursul acestui an. Acestora li se vor adauga Ampera-e, cu o autonomie de 520 km in modul electric conform NEDC (masurata in conformitate cu Noul Ciclu European de Conducere), Insignia Country Tourer cu tractiune integrala si modelul Opel Vivaro.

In plus, Opel va lansa pe piata modelele Crossland X si Grandland X. Crossland X se va alatura modelului Mokka X in segmentul B al autovehiculelor CUV/SUV, care inregistreaza o dezvoltare de exceptie, in timp ce Grandland X va fi destinat clientilor care cauta un crossover din segmentul C.