Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a devenit mai ingaduitoare cu asiguratorii dupa plafonarea tarifelor RCA si aplica amenzi relativ mici in raport cu veniturile obtinute in caz de abateri, iar anumite drepturi obtinute de asigurati in urma aplicarii legii RCA nu sunt bine promovate si aplicate, a declarat, pentru News.ro, presedintele Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean.

Guvernul a aprobat, in noiembrie, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o Ordonanta de Urgenta care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF, informeaza News.ro.

Practic, in acest moment, preturile sunt inghetate de trei luni, jumatate din perioada stabilita de Guvern.

Insa reprezentantii service-urilor, care depind intr-o proportie mare de piata asigurarilor si resimt imediat orice schimbare in functionarea pietei, considera ca autoritatea a devenit mai ingaduitoare cu firmele de asigurare dupa inghetarea preturilor, iar efectele pot fi grave.

”ASF nu mai supravegheaza la fel de bine piata ca inainte si da amenzi mici pentru incalcarea regulilor, ceea ce instiga la nerespectarea lor”, a afirmat Muntean, pentru News.ro.

ASF a amendat, in luna ianuarie a acestui an, liderul pietei asigurarilor obligatorii RCA din Romania, Asirom, cu 200.000 de lei, precum si patru membri din conducerea companiei, dupa ce a descoperit nereguli la un control asupra modului in care au fost solutionate dosarele de dauna.

Presedintele ASSAI a avertizat ca, desi are aceasta obligatie, ASF nu promoveaza cum trebuie anumite drepturi obtinute de consumatori dupa aplicarea OUG privind RCA, precum dreptul de a inchiria un automobil pe perioada in care masina asiguratului este in reparatii.

In plus, lipsa unor norme clare de aplicare impiedica consumatorii sa beneficieze de anumite prevederi ale legii.

”Nu pot fi aplicate corespunzator anumite drepturi precum decontarea directa intre asiguratori si posibilitatea suspendarii politei RCA pentru anumite perioade, drepturi prevazute in legea RCA, din cauza lipsei unor norme clare de aplicare”, a mentionat Muntean.

In cazul compensarii directe, trebuie infiintata o casa de compensare care sa primeasca fonduri de la asiguratori si care sa plateasca rapid daunele catre proprietarii de automobile, a explicat presedintele asociatiei service-urilor.

Potrivit OUG privind RCA, publicata in luna septembrie a anului trecut in Monitorul Oficial, in baza unei clauze contractuale, asiguratul va putea sa se adreseze propriului asigurator RCA pentru obtinerea despagubirilor, acesta recuperand ulterior contravaloarea daunei achitate de la asiguratorul persoanei vinovate.

Un alt drept al consumatorilor care nu are norme clare de aplicare este cel legat de posibilitatea suspendarii contractului RCA in anumite condititii.

”Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a incheiat un contract RCA in urmatoarele situatii: pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului conform prevederilor legale; pe perioada imobilizarii vehiculului”, se arata in textul OUG.

