Ford vrea sa ofere in 2021 un vehicul autonom care va putea fi utilizat de serviciile de mobilitate precum ride sharing (impartirea unui vehicul de mai multi pasageri), ride hailing (comanda unei masini printr-o aplicatie dedicata) sau livrarile de colete.

Masinile utilitare au jucat un rol-cheie in serviciile de curierat in ultima jumatate de secol. Dronele sunt un fenomen modern. Insa cele doua pot colabora pentru a imbunatati mobilitatea in zonele urbane intr-unul dintre exemplele viziunii Ford in ceea ce priveste “Orasul Viitorului”.

Viziunea “Orasul Viitorului” propune depasirea provocarilor de mobilitate in mediul urban, implicit a blocajelor din trafic si a poluarii atmosferice, cu scopul de a ajuta oamenii sa circule mai usor astazi si in viitor.

Utilitarele autonome pot sa transporte rapid si eficient la nivel rutier orice pachet – de la alimente la medicamente de care este urgenta nevoie – in timp ce dronele au capacitatea potentiala de a prelua ultimul segment al calatoriei si ajung pe calea aerului la destinatii inaccesibile cu masina, asa cum sunt etajele superioare ale cladirilor sau zonele in care parcarea este dificila, imposibila sau nesigura.

Ideea Autolivery, unul dintre multele concepte propuse de angajatii Ford in proiectele de tip Last Mile (“Ultima mila”), si-a concentrat atentia pe provocarea “ultimilor 15 metri” din industria livrarilor de marfa. Considerat cel mai dificil de automatizat proces din cadrul unei livrari, ultimul segment este analizat de multe companii care lucreaza la solutii care au rolul de a rezolva complexitatea livrarii coletelor pe ultimii 15 metri, sau de la masina la usa clientului. Este de asteptat ca presiunea rezolvarii acestei provocari sa creasca la nivel global in urmatorii ani pe masura ce PIB-ul fiecarei tari creste, iar livrarile la nivel local evolueaza ascenedent datorita vanzarilor online.

Viziunea “Orasul Viitorului” propune depasirea provocarilor de mobilitate in mediul urban, implicit blocajele din trafic si a poluarii atmosferice, cu scopul de a ajuta oamenii sa circule mai usor astazi si in viitor. Strazile pot fi transformate in spatii verzi si parcuri, oferind astfel o calitate mai buna a vietii si comunitati mai sanatoase.

Compania va creste in mod constant oferta de masini electrificate pana la punctul in care masinile electrice din gama vor depasi ca numar in viitorii 15 ani masinile alimentate cu benzina.