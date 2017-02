Bridgestone a eliminat erorile umane din procesul de fabricare al anvelopelor in trei dintre fabricile sale prin folosirea inteligentei artificiale.

O serie de senzori efectueaza un control automat in timp real in 480 de puncte pentru a verifica daca o anvelopa a fost asamblata in conditii optime.

Prima aplicare a tehnologiei a fost facuta anul trecut la fabrica din Hikone, Japonia, iar pentru ca a fost o reusita, s-a decis implementarea Examation la scara mai larga, fiind introdus in farica Tatabanya din Ungaria si in noua fabrica din Rusia.

„In Japonia, o generatie de ingineri a atins varsta de pensionare. Transferul complet de cunostinte, de la profesionisti la tineri colegi, poate fi dificil. Sistemul propus de Bridgestone este un substitut al acestor indemanari, prevenind erorile umane si imbunatatind eficienta si calitatea productiei. Masoara nu mai putin de 480 de puncte de calitate prin senzori si efectueaza control automat in timp real prin inteligenta artificiala, astfel incat o anvelopa poate fi asamblata in conditii optime. Este de asteptat ca acest tip de tehnologie inteligenta sa devina un sistem de referinta in toate industriile de productie”, a precizat Shunichi Yamazaki, presedinte al Institutului de Cercetare pentru Vehicule Inteligente din Japonia si membru al juriului.

Sistemul Examation al Bridgestone a fost votat „Inovatia anului in Constructia de Anvelope 2017”, in cadrul Expozitiei Tehnologia Anvelopelor din Hanover, Germania.

"Folosirea inteligentei artificiale si analiza datelor vor fi o tendinta importanta in multe industrii de productie in urmatorul deceniu. Sistemul inovativ EXAMATION de la Bridgestone este dovada ca industria anvelopelor se afla in top din punct de vedere al tehnologiei de productie," a declart Graham Heeps, editor la revista Tire Techonology International.

Sursa foto: ricochet64 / Shutterstock