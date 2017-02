Am tot vorbit in ultima vreme despre modelele care urmeaza sa fie lansate in cadrul editiei din acest an a Salonului Auto de la Geneva, editie care va debuta in mai putin de doua saptamani. Dar nu numai marii producatori s-au pregatit pentru show-ul din capitala Tarii Cantoanelor, cat si cele mai importante ateliere de tuning. Vorbim astazi despre specialistii de la TechArt, care se pare ca ne-au pregatit surprize interesante pentru primavara aceasta.