Reprezentantii Guvernului vor prezenta, miercuri, 1 martie, in cadrul unei dezbateri organizate de comisia Transporturi a Camerei Deputatilor, stadiul elaborarii actului normativ care va reglementa procedura de restituire pe cale administrativa a sumelor incasate din diverse forme de taxe pe poluare si, de asemenea, propuneri referitoare la noua formula a acesteia.

“Am primit asigurari din partea reprezentantilor ANAF si ai Administratiei Fondului pentru Mediu ca in prezent se lucreaza la acest act normativ, la fel si pentru o noua forma a taxei de poluare, care trebuie reglementata tinand cont de cerintele UE, si anume respectarea principiului «poluatorul plateste»”, a precizat deputatul Lucian Bode, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura, scrie Transport Times.

Potrivit acestuia, cand a abrogat timbrul de mediu, Executivul nu a luat in calcul si consecintele actiunii sale asupra procedurii administrative de recuperare a banilor.

“De aceea, le-am cerut reprezentantilor Guvernului sa ne prezinte in maxim doua saptamani un grafic de progres pe acest subiect, sa ne dea asigurari ca oamenii isi vor primi banii inapoi pe cale administrativa intr-un timp rezonabil, nu in cinci ani, cum era pana acum, mai ales ca in decizia Curtii Europene se precizeaza ca o restituire esalonata a banilor nu este de dorit, ci abordarea corecta vizeaza o returnare integrala a sumelor datorate”, a aratat presedintele Comisiei pentru transporturi.

