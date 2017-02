Dieselgate, cel mai mare scandal din istoria Grupului Volkswagen, continua sa lase urme adanci in bugetul conglomeratului german. Pana in prezent, valoarea facturii pe care a platit-o Grupul Volkswagen celor pagubiti si autoritatilor a ajuns la 22.6 miliarde de euro. Cea mai recenta solutionare a avut loc tot in Statele Unite si i-a costat pe germani un total de 4.4 miliarde de euro.

Din fericire, VAG are de unde sa plateasca. Cel putin daca ne uitam in registrele de anul trecut. Potrivit statisticilor, profitul operational al grupului Volkswagen a crescut cu 14 procente in 2016, ajungand la 14.6 miliarde de euro. Vanzarile record inregistrate de Audi si Porsche au ajutat in acest sens.

