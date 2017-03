In Romania sunt rechemate in service 17 autocare, model Integro Euro VI, Intouro, Intouro Euro VI, MC 400 Euro VI, Tourismo, Tourismo Euro VI, Travego facelift, Travego Euro VI.

Potrivit Mercedes-Benz Romania, va fi verificat modulul de inchidere a usilor 1 si 2 si a starii bolturilor. Daca e cazul remedierea consta in aplicarea unor placi de rigidizare la foaia de usa, in zona bolturilor de fixare. Bolturile de lagar ale sistemului de actionare a usii trebuie inlocuite cu o varianta noua.

Modelele implicate in recall nu sunt Mercedes-Benz Citaro, care se regasesc in flota RATB.

"In primul rand, dorim sa aducem la cunostinta faptul ca modelele Mercedes-Benz supuse verificarilor nu vizeaza autobuze utilizate in retelele de transport public urban din Romania, respectiv modelul de autobuz Citaro, ci exclusiv autocare Mercedes-Benz: Intergo Euro VI, Intouro (MBU), Intouro Euro VI, MC 400 Euro VI, Tourismo (NCI), Tourismo Euro VI, Travego (NCI) facelift, Travego Euro VI. Precizam ca situatia monitorizata punctual in cadrul acestei verificari, si anume deschiderea nedorita a usilor in cazul circularii autocarelor Mercedes-Benz la viteze mari, ar putea afecta un numar total de maximum 17 unitati, din totalul de aproximativ 6.000 autovehicule destinate transportului de persoane, cu capacitate de peste 50 locuri, prezente in parcul auto Mercedes-Benz Romania.

Astfel, cele 17 autocare vizate vor fi verificate in centrele autorizate de service Mercedes-Benz si dorim sa subliniem ca reprezentantii Mercedes-Benz Romania estimeaza o incidenta scazuta a existentei defectiunii", se arata in anuntul facut de reprezentantii Mercedes-Benz Romania.

