Atat femeile, cat si barbatii considera pretul ca principal criteriu de selectie in cazul achizitiei unei masini rulate. In afara pretului insa, selectia automobilului preferat este privita oarecum diferit de reprezentantii celor doua sexe, reiese dintr-un studiu realizat de Autovit.ro.

Femeile aleg masina in primul rand dupa pret - peste 78% dintre cele care au raspuns la chestionare au mentionat acest criteriu -, urmat de vechimea masinii (pe care 55% dintre ele o considera importanta) si consum (45%), marca automobilului fiind abia al patrulea criteriu ca importanta in selectie (38%).

Barbatii sunt la fel de atenti la pret (78% dintre ei au mentionat pretul ca si criteriu de selectie), dar vechimea (51%) si marca (49%) sunt mai importante pentru ei decat consumul.

Printre celelalte criterii luate in considerare in selectarea unei masini, atat in cazul femeilor cat si al barbatilor se mai numara puterea motorului, culoarea si costul intretinerii.