Compania este amplasata in zona limitrofa a orasului Pitesti, principalul centru al industriei de automobile din Romania, avand peste 200 de angajati si o valoare totala de 17 milioane de euro a facturilor emise in anul 2016. Gestamp a efectuat achizitia prin filiala sa turceasca, Beycelik Gestamp.

Fabrica romaneasca furnizeaza in prezent componente stantate de dimensiuni mici si medii, precum si ansamble. Gestamp are drept scop cresterea cifrei de afaceri a unitatii, prin fabricarea de componente cu valoare adaugata. Aceasta achizitie va permite Gestamp sa fie alaturi de clientii sai globali, Grupul Renault-Nissan si Ford, care isi desfasoara activitatea in Romania de mai multi ani.

Prin achizitia fabricii din Romania, Gestamp adauga o noua tara perimetrului sau de productie. Compania isi desfasoara acum activitatea in 21 de tari, iar 8 din 10 vehicule produse in fiecare an in intreaga lume sunt fabricate pe piete in care Gestamp are fabrici de productie.

Sursa foto: © Wisconsinart | Dreamstime.com - Industrial Manufacturing Factory Work Place