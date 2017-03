Peter Schoppmann are 56 de ani si si-a petrecut intreaga viata profesionala in cadrul Grupului BMW, acolo unde a inceput sa lucreze in 1983 in zona de after-sales. Dupa peste 20 de ani in care a ocupat diferite pozitii in cadrul organigramei BMW, Schoppmann a trecut in 2006 la Rolls-Royce, unde a fost, pe rand, director al regiunilor Orientul Mijlociu si Africa, apoi Germania, pentru ca astazi sa se ocupe suplimentar de dezvoltarea marcii britanice de lux in Europa de Nord si Europa de Est. Am avut ocazia de a discuta cu Peter Schoppmann la Bucuresti, intr-un interviu exclusiv care a avut loc la Automobile Bavaria, companie care detine singurul service Rolls-Royce din Romania si din regiune.

Sursa foto: Teddy Leung / Shutterstock.com