Romania si Serbia vor colabora pentru punerea in aplicare a studiului de fezabilitate privind planificarea si proiectarea unui nou drum rutier de mare viteza intre Timisoara si Pancevo.

Guvernul a aprobat in sedinta din data de 2 martie un Memorandum privind negocierea si semnarea unui Protocol de cooperare intre guvernele celor doua state.

Potrivit Protocolului promovat de Ministerul Transporturilor, cele doua Guverne vor colabora pentru sustinerea diplomatica si financiara a proiectelor de investitii legate de transport la frontiera comuna dintre Romania si Republica Serbia, in special pentru constructia autostrazii Timisoara – Varset – Pancevo pana in anul 2025, potrivit rezultatelor studiilor de fezabilitate, scrie Transport Times.

Includerea unei noi autostrazi este o prioritate in master planurile de transport ale celor doua state.

Tronsonul dintre Pancevo si Varset este recunoscut in lista unica de proiecte pregatite a Serbiei, iar executia lucrarilor pentru sectorul de drum Timisoara – Moravita este cuprinsa in Strategia de implementare a Master Planului General de Transport al Romaniei pe lista lunga a proiectelor din sectorul rutier, in prima perioada de finantare 2014-2020, cu suma de 29,5 milioane euro fara TVA.