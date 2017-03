Asa a decis, in 1963, sa-si lanseze propria marca. Din acel moment, masinile Lamborghini au cam reusit sa "bage frica" in cele Ferrari dar, din pacate, dupa cateva modele, omul de afaceri a vandut marca in anii '70. In 1997, aceasta a fost achizitionata de Grupul Volkswagen, care a plasat-o sub egida Audi.

Citeste articolul integral pe cars.ro.

Sursa foto: Shutterstock/yousang