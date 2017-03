Vicepremierul Daniel Constantin a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca taxa de mediu nu va fi inlocuita cu o alta taxa, legislatia in domeniu urmand a fi „reformulata” in grupul de lucru de la Ministerul Mediului pentru a se introduce un certificat de calitate a aerului.

„Am prezentat in coalitia de guvernare colegilor cateva propuneri pentru inlocuirea timbrului de mediu. Intentia noastra a fost si ramane aceea sa facem tot posibilul ca in perioada urmatoare sa degrevam cat mai mult populatia de ceea ce inseamna taxe si impozite. Plecand de la acest considerent, sigur ca nu vom inlocui taxa de timbru pe care am avut-o cu o alta taxa, ci cu un concept pe care incepem sa-l introducem gradual. In perioada imediat urmatoare vom pregati legislatia asa cum ea a fost agreata si cum va fi reformulata in grupul de lucru de la nivelul Ministerului Mediului sa introducem acel certificat de calitate a aerului, acele vignete de care s-a vorbit in aceasta perioada care vor avea un cost redus”, a afirmat Daniel Constantin, potrivit News.ro.

Vicepremierul a sustinut ca „acele vignete vor fi o analiza a autoturismelor care vor circula in functia de gradul de poluare”.

„Cream in acest fel cadrul legislativ astfel incat autoritatile publice locale sa decida in perioada imediat urmatoare - ma refer aici nu la luni, dar probabil la ani - dupa ce probabil ca vor avea si un sistem de zonare al oraselor respective, daca vor introduce o anumita taxa pentru aceste masini sau nu. Va fi un certificat de calitate a aerului sub forma de ecovignete, acestea vor fi eliberate atunci cand masinile merg sa faca inspectia periodica, costurile vor fi minimale, doar costurile de printare a acestor ecovignete, dupa care, sigur, prin cadrul legislativ pe care il vom crea autoritatile publice locale vor fi cele care vor hotari o eventuala taxa sau nu”, a explicat ministrul Mediului.

Intrebat daca Ministerul de Finante intentioneaza sa schimba modul de calcul al impozitului pe autoturisme, Daniel Constantin a spus: „Sigur, daca se va ajunge la o concluzie, Ministerul de Finante va prezenta acest lucru. In momentul de fata impozitul pe autoturisme se plateste la nivel local si el se bazeaza doar pe capacitatea cilindrica. Exista o discutie daca nu ar trebui ca acest impozit sa ia in calcul si norma de poluare si emisiile de CO2. Asta e discutia, nu neaparat ca ar creste sau ar scadea. Astea sunt lucruri care se vor analiza in perioada urmatoare. Daca se va ajunge la o concluzie, o vor prezenta dansii. Deocamdata discutam doar despre ipoteze”.

Vicepremierul a tinut sa precizeze faptul ca guvernul Grindeanu nu va inlocui o taxa cu o alta.

„Cert este un lucru - nu inlocuim o taxa cu o noua taxa. E un lucru pe care l-am discutat in campania electorala, un lucru pe care ni l-am asumat in programul de guvernare, ca atare, ceea ce vrem sa facem este un sistem modern, care exista si in alte state, dar care creeaza un cadru legislativ la adresa autoritatilor publice locale, care trebuie sa se protejeze de fenomenul de poluare. Aici cred ca in perioada urmatoare va trebui sa vorbim mai mult. Ca ministru al Mediului, sunt deosebit de preocupat si ingrijorat de faptul ca exista trei orase la nivel national, printre care si Bucurestiul, care sunt in procedura de infringement declarate de Comisia Europeana din cauza poluarii”, a completat Daniel Constantin.

El a mai spus ca „exista o directiva europeana care obliga autoritatile publice locale sa intervina cu zonarea in functie de aglomerarile de autoturisme in anumite zone din oras”. „Daca vor introduce sau nu o taxa suplimentara, asta va fi la latitudinea lor. In acest moment cred ca e important ca prin acele stickere, certificare de calitate a aerului, sa certificam fiecare masina in parte”, a conchis vicepremierul.

