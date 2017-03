La mijlocul lunii februarie, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca nu va mai da un termen pentru deschiderea tronsonului de 15 kilometri din lotul doi al autostrazii Lugoj-Deva, deoarece a mai inaintat un termen - 10 februarie - bazat pe ce i-au spus sefii de proiect, ”care au mintit”, precizand ca va astepta sa primeasca un punct de vedere de la un expert, conform News.ro.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat in februariei ca amana receptia la lucrarile efectuate pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva de asocierea Salini Impregilo – Societa Edile Construzioni e Lavori, cerand clarificari la anumite aspecte.

Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, circulatia ar putea fi deschisa luni.

”Neoficial, dar din doua surse foarte bine informate si independente, putem sa va comunicam ca astazi se va deschide traficul pe autostrada A1 intre localitatile Dumbrava/Traian Vuia si Margina (segment care face parte din Lugoj-Deva lot 2, constructor Salini-Impregilo). Deschiderea se va face dupa ora 16:00 (nu stim ora exacta)”, se arata in postarea publicata pe pagina de Facebook a ONG-ului.

Informatia a fost confirmata de alte surse din piata pentru News.ro.

Asociatia roaga insistent soferii sa nu forteze deschiderea pe autostrada inainte de deschidere.

”De asemenea, va rugam sa respectati ceilalti soferi si sa evitati sa aglomerati intrarile pe noul segment (nodurile Dumbrava si Margina)”, se arata in postare.

ONG-ul a publicat si o fotografie, captura de ecran dintr-o filmare din drona, efectuata in 22 decembrie 2016, data la care ar fi putut fi dat in folosinta acest segment de autostrada. Lotul de autostrada, aflat in stadiul de ”muzeu” de la finalul anului trecut, nu este inca deschis circulatiei din cauza neprimirii vizei pentru receptia terminarii lucrarilor. Valoarea contractului pentru executarea acestor lucrari se ridica 562 milioane de lei fara TVA, din care 85% din fonduri europene si 15% de la bugetul Romaniei.

Salini Impregilo a realizat si lucrarile la cei 22 de kilometri ai lotului 3 al autostrazii Sibiu-Orastie, numita ”autostrada scufundata” din cauza problemelor grave de structura din trecut. Aceasta ar fi prima inaugurare a unui segment de autostrada dupa mai bine de un an de zile, dupa ce in 2016 nu a fost deschis niciun tronson nou. Dupa deschiderea noului segment, Romania va ajunge la 748 de kilometri de autostrada.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat recent ca, in acest an, constructorii vor termina 90,23 kilometri de autostrada si 45 de kilometri de variante ocolitoare si vor finaliza modernizarea a 275 kilometri de drumuri nationale.

