Alpine A110, DS7 Crossback si Volkswagen Arteon se numara printre noile modele care au tinut capul de afis al Salonului Auto de la Geneva din acest an.

Salonul Auto de la Geneva gazduieste in aceasta saptamana cateva premiere mondiale si europene importante din industria auto. Ca aproape in fiecare an, gama de noutati este una diversificata, iar modelele de serie fac parte din aproape toate segmentele. Cele mai impozante sunt, fara indoiala, SUV-urile si masinile sportive, insa nu lipsesc nici facelift-urile discrete la o serie de modele importante.

Sursa foto: fujji/ Shutterstock.com