Exista o multime de producatori auto care sustin ca pana in anul 2020 motoarele diesel vor disparea de pe piata. Aceasta informatie suna de-a dreptul imposibil de realizat, mai ales ca motoarele diesel ocupa, in prezent, mai mult de 50% din piata in Europa, spre exemplu. Dar sa vedem pe ce isi bazeaza afirmatiile cei care au iesit in presa sa spuna asta.