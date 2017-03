Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat luni ca a elaborat un pachet de actiuni pentru stabilizarea pietei RCA, dupa expirarea perioadei de plafonare a tarifelor, in timp ce cinci patronate din transporturi ameninta cu proteste la nivel national daca Guvernul nu va extinde perioada de plafonare a tarifelor pana la 31 decembrie 2017.

Guvernul a aprobat anul trecut, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o Ordonanta de Urgenta (OUG) care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF, potrivit News.ro.

Perioada de plafonare a inceput in 18 noiembrie 2016 si va expira in 18 mai.

ASF le are in vedere masuri de stabilizare a pietei precum stabilirea tarifelor de referinta, introducerea in legislatie a conceptului „client cu risc ridicat”, elaborarea unor ghiduri cu privire la relatia asiguratorilor/intermediarilor cu consumatorii, precum si derularea unor activitati sustinute de informare publica si de educatie financiara pe tema politelor RCA.

In ceea ce priveste stabilirea unor tarife de referinta, ”ASF va contracta servicii actuariale de specialitate din partea unei terte parti independente pentru intarirea credibilitatii rezultatelor obtinute. Totodata, ASF va lucra la acest proiect cu Banca Mondiala care va oferi asistenta tehnica in vederea consolidarii unei piete de asigurari RCA orientata pe tarife de referinta”, se arata in comunicatul ASF.

Proiectul ASF urmareste atat implementarea unor masuri imediate, necesare procesului de tranzitie catre un sistem bazat pe tarife de referinta, cat si alte demersuri de stabilizare pentru urmatoarele 12 luni.

Tot luni, cinci patronate din transporturile rutiere au amenintat cu noi proteste.

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT), Asociatia Operatorilor de Transport Rutier Apulum, Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002 (APTE2002) si Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI) solicita Guvernului emiterea unei Hotarari pentru extinderea perioadei de plafonare a tarifelor asigurarilor RCA cel putin pana la data de 31 decembrie 2017.

”Patronatele din transporturile rutiere – UNTRR, FORT, APTE 2002, APULUM, ARTRI solicita Guvernului Romaniei sa dispuna initierea imediata a procedurilor de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru extinderea perioadei de plafonare tarifelor asigurarilor auto obligatorii (RCA) cel putin pana la data de 31 decembrie 2017, timp in care sa fie aprobat un nou cadru legislativ pentru functionarea optima a pietei asigurarilor RCA, in caz contrar vor fi reluate protestele la nivel national”, se arata in comunicatul publicat luni de catre cele cinci patronate.

Transportatorii sustin ca cele mai importante prevederi ale OUG, precum stabilirea unui tarif de referinta sau decontarea directa, nu sunt aplicate de nicio firma de asigurari, iar noua lege RCA se afla inca pe traseul de aprobare si nu va intra in vigoare pana in data de 19 mai 2017, atunci cand va expira perioada celor sase luni de plafonare a tarifelor RCA.

In plus, patronatele avertizeaza ca, in lipsa unor masuri concrete dupa data de 19 mai 2017, firmele de asigurare vor reveni la tarifele practicate inainte de plafonare.

Transportatorii sustin ca Guvernul poate limita tarifele RCA conform Legii Concurentei, unde este prevazut ca, pentru anumite sectoare economice, in imprejurari exceptionale precum situatii de criza sau dezechilibru major intre cerere si oferta, Executivul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora.

”Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari”, se arata in comunicat.

Piata RCA a ajuns anul trecut la un volum al primelor brute subscrise de 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), in crestere cu 29% fata de anul anterior, potrivit datelor oficiale.