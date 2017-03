Am tot discutat saptamana trecuta despre Volkswagen Arteon, noul model prezentat de producatorul german in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Dupa ce am aflat detaliile tehnice ale modelelor, a venit randul sa aflam si preturile de la care acestia pornesc pe piata auto din Germania. Si, desi stiam deja ca nu vor fi niste preturi mici, nu mica ne-a fost mirarea cand am vazut ca pretul minim la care poate fi achizitional un model echipat cu motorizarea de top se apropie de 50.000 de euro.