Chiar daca romanii care detin masini premium nu ies in weekenduri in natura, iar iernile in Romania sunt scurte, deci nu ar avea nevoie neaparat de masini cu tractiune integrala, anul trecut 4 din 5 clienti au cumparat modele BMW xDrive, iar mai mult de jumatate au fost din gama SUV.

De aici putem trage concluzia ca un client de masina premium vrea un autoturism bine echipat, varf de gama, un model scump si sigur, pentru ca va dispune de foarte multa tehnologie menita sa corecteze stangaciile soferului.

Dintre marcile premium prezente in Romania, BMW organizeaza anual teste cu modelele sale cu tractiune integrala sub denumirea BMW xDrive Experience, iar anul acesta, in luna martie, evenimentul a luat startul in Bucuresti si se va desfasura in 12 orase, 13 locatii cu participarea tuturor celor 14 dealeri autorizati BMW. Evenimentul organizat pe parcursul a trei luni, aproximativ 50 de zile de prezentari, va avea peste 2.000 de potentiali clienti.

Modelele care vor putea fi testate anul acesta sunt noul BMW Seria 5, care vine acum cu un sistem de conducere semi-autonom si 12 masini din gama X, BMW X1, X3, X4, X5 si X6.

Pentru clientii din Bucuresti, sesiunile de off-road au loc langa circuitul de motocross de la Ciolpani, iar cele de condus noul BMW Seria 5 au loc pe autostrada A3, DN1 si Snagov.

Cu noul BMW Seria 5 am facut cunostinta cateva minute si din pacate nu a avut si sistemul de condus semi-autonom. Am condus un 520d 2.0 190CP cu transmisie automata care accelereaza pana la 100 km/h in 7,5 secunde si costa de la 52.800 euro cu TVA. BMW Seria 5 este primul model din gama care combina tractiunea integrala inteligenta cu Integral Active Steering (puntea spate directoare). Noul model vine si cu amortizoare controlate electronic (Dynamic Dampers Control) si bare antirului active (Dynamic Drive).

Experienta cea mai interesanta a fost in off-road, in noroi pana la praguri, cu un BMW X5 M50d 3.0 381CP 4x4 automat. Un SUV care accelereaza pana la 100 km/h in 5,3 secunde si costa de la 87.700 euro cu TVA. Modelul de test a avut foarte multe optionale, pretul lui fiind foarte aproape 120.000 euro cu TVA.

SUV-ul X5 a inaintat fara probleme prin noroi in timp ce am incercat sa facem slalom printre jaloane cat am putut de repede cu sistemul de control al stabilitatii activat, dar si cu el dezactivat, pentru a simti comportamentul masinii in conditii pe care le-am considerat destul de dificile. Modelul premium s-a comportat foarte bine, sistemul xDrive a contat foarte mult.