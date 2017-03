Este un patru cilindri de 2.5 litri ce dezvolta sub 200 CP. Ce e aceasta vrajitorie? Orice alt constructor ar fi trantit un sistem turbo si ar fi dus puterea catre cu totul alte cifre. Mazda prefera insa sa pastreze lucrurile in alt registru. Inginerii japonezi cred in motoarele aspirate cu puteri mai reduse, dar urca foarte rapid catre zona rosie a turometrului. Am mai condus motoarele Skyactiv-G de 2.0 litri pe modele ca CX-3, dar este prima data cand ne intalnim cu propulsorul de 2.5 litri.

