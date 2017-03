Procuratura din Germania a efectuat, miercuri, perchezitii la sediul central al grupului Volkswagen din Wolfsburg, la cele mai mari doua fabrici ale diviziei Audi, precum si la alte unitati ale acesteia, in legatura cu manipularea emisiilor in timpul testelor de poluare efectuate vehiculelor, transmite Reuters.

Un purtator de cuvant al Volkswagen a confirmat perchezitiile de la sediul central al grupului, dar a refuzat sa ofere alte informatii, potrivit News.ro.

Consiliul de supraveghere al Audi si-a exprimat in luna februarie sprijinul pentru directorul general al companiei, Rupert Stadler, care o conduce din 2007, in pofida criticilor legate de modul in care a tratat scandalul.

Potrivit procuraturii din Munchen, investigatia se refera la vanzarea a circa 80.000 de automobile diesel Audi in Statele Unite, in perioada 2009-2015, existand suspiciuni ca acestea au fost prevazute cu dispozitive care reduc nivelul emisiilor in timpul testelor.

Vanzarile de pe pietele europene nu fac parte din investigatie, se arata intr-un comunicat al procuraturii.

Potrivit Audi, procurorii au cercetat birourile Audi din Ingolstadt si Neckarsulm, unde compania are circa 60.000 de angajati.

O persoana apropiata situatiei a spus ca la perchezitie au participat in jur de 70 de oficiali. Au fost perchezitionate birouri si locuinte, dar nu si cea a directorului general Stadler.

Audi a recunoscut in noiembrie 2015 ca motoarele diesel V6 de 3 litri au fost prevazute cu dispozitive de control al emisiilor declarate ilegale in SUA.

Perchezitiile procuraturii germane la Audi sunt primele dupa scandalul izbucnit la grupul mama VW in septembrie 2015.

Audi a anuntat ca este in cel mai bun inters al companiei sa se clarifice problema manipularii testelor de poluare si ca va colabora cu autoritatile. ”Drumul spre clarificarea scandalului emisiilor este departe de sfarsit”, a declarat miercuri Stadler.

Audi a majorat anul trecut provizioanele petru scandalul motoarelor diesel la 1,63 miliarde de euro si la 162 milioane de euro in cazul costurilor pentru rechemarea masinilor dotate cu airbaguri produse de compania japoneza Takata.

Perchezitiile de miercuri au coincis cu publicarea de catre Audi a rezultatelor din 2016, care au aratat un declin de 37% al profitului operational, la 3,1 miliarde de euro.

