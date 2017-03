Computerul de bord cu inteligenta artificiala poate sa ghideze masina in situatii de trafic rutier complex sau situatii noi pentru masina, poate recunoaste pietonii si ciclistii.

Prin folosirea inteligentei artificiale, masinile vor putea interpreta semnalele scrise pentru a face predictii privind comportamentul participantilor la trafic. ”Conducerea automatizata face drumurile mai sigure iar inteligenta artificiala este cheia in acest sens,” a continuat CEO Bosch.

Pentru crearea piesei centrale a computerului de bord, Bosch intentioneaza sa colaboreze cu societatea americana din domeniul tehnologiei Nvidia. Nvidia va furniza companiei Bosch un chip care stocheaza algoritmi, generati prin metode de invatare automata. Computerul de bord dotat cu IA este preconizat sa intre in productie cel tarziu la inceputul viitoarei decade.

Inteligenta artificiala faciliteaza evaluarea unei situatii de catre vehiculele automate. De exemplu, masinile care au semnalizatoarele pornite au mai multe sanse sa schimbe benzile decat cele fara semnal pornit. Drept urmare, o masina care se conduce singura, dotata cu IA, poate recunoaste si evalua situatii complexe de trafic, precum situatia in care un automobil care se apropie din sens opus face un viraj si proceseaza aceasta in propria maniera de sofare.

Computerul depoziteaza informatiile dobandite in timpul sofatului in reteaua sa neuronala artificiala. Expertii analizeaza aceste cunostinte in laborator, pentru acuratete. Dupa testari suplimentare in trafic, structurile de cunostinte artificial generate pot fi transmise oricator alte computere de bord cu IA, prin intermediul unui update.

La inceputul acestui an, compania a anuntat ca a infiintat un Centru pentru Inteligenta Artificiala. Bosch a investit in jur de 300 milioane euro pentru a-si extinde expertiza in domeniu.