Avem vesti noi despre primul model electric pe care il au in plan suedezii de la Volvo pentru urmatorii ani, model anuntat inca de la sfarsitul lui 2015. Conform spuselor lui Lex Kerssemakers, seful Volvo de peste Ocean, noul model ar urma sa fie lansat in 2019 si va beneficia de o autonomie de cel putin 400 de kilometri. Pretul viitorului model ar urma sa fie undeva in jurul sumei de 35.000 de euro.