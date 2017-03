Lucrarile de infrastructura realizate de mantuiala, calitatea si “furtul” de material care ar conferi rezistenta bitumului, prin inlocuirea acestuia cu nisip sau alte solutii alternative, cat si interesul multor constructori si subcontractori de a realiza afaceri de milioane cu statul, au implicatii uriase asupra traficului din Capitala an de an, cu atat mai mult asupra soferilor care ajung sa vaneze, la propriu, craterele din asfalt aparute imediat dupa zapezile din timpul iernii.

Pentru situatia creata, nimeni nu isi asuma responsabilitatea si fiecare parte implicata in acest proces acuza pe cealalta, insa principalii afectati de aceste probleme sunt soferii, care ajung sa suporte costuri uriase pentru repararea problemelor, cat mai ales riscul de a pune viata in pericol tuturor participantilor la trafic.

Problema porneste din lipsa unei legislatii care sa reglementeze domeniul constructiilor la nivel local si astfel este permis unor mici antreprenori in cautare de rezultate imediate sa isi infiinteze astfel de firme “specializate” in constructii, asta desi nu au pic de expertiza, lucreaza cu persoane necalificate si, mai mult, ajung chiar sa subcontracteze lucrarile unor terti care, la randul lor, vin din alte domenii. Asa se ajunge, pe scurt, la situatiile create in infrastructura rutiera din Romania, fie ca este vorba de lucrarile din orase sau in marile santiere de infrastructura de pe intreg teritoriul tarii.

Infrastructura proasta, o veche cutuma romaneasca: In anii ’90, Stefan cel Mare arata ca Beirutul

Specialistii in domeniul constructiilor sustin ca obiceiurile unor lucrari realizate “de mantuiala” nu este unul nou si ca Bucurestiul arata ca dupa razboi si in anii ’90.

“Si in anii ’90, soseaua Stefan cel Mare arata ca in Beirut, insa de atunci si pana acum s-a inregistrat un progres in constructii. Problema consta in faptul ca nu exista nicio reglementare in domeniu. Nu conteaza daca ca esti pictor sau brutar, atata timp cat ai posibilitatea de a face o companie in domeniu fara nicio expertiza, de aici incep problemele. (…) Intr-un spital ai nevoie de cadre medicale specializate, intr-o scoala de profesori, la fel si in constructii trebuie sa ai persoane care cunosc domeniu. Din pacate, aici nu exista nicio reglementare a acestui lucru si, practic, oricine fara experienta poate avea o firma de constructii si participa la orice licitatie. Iar problema intervine cand si castiga licitatiile cu pretul cel mai mic”, a declarat pentru wall-street.ro Alexandros Ignatiadis (foto mai jos), directorul general al Octagon Contracting & Engineering, una dintre cele mai importante companii specializate in constructii la nivel local.

Potrivit managerului Octagon, la licitatiile publice ofertantii vin cu discounturi cuprins intre 10-20%. In prezent, sunt lucrari adjudecate cu discounturi si de peste 50%.

“Se intampla doua lucruri – ori calculele au fost realizate eronat ori cel care sustine ca poate realiza lucrarea cu jumatate din buget este mincinos sau hot. Firmulite de acest gen apar si dispar, e firesc ca cei care subliciteaza sa fure”, a mai precizat Ignatiadis.

Cand a pomenit despre “furt”, executivul companiei de constructii Octagon sustine ca cei care au castigat astfel de proiecte si deruleaza lucrari de infrastructura reduc grosimea straturilor de bitum, cat si caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate nu sunt conforme.

“Sunt anumite tehnologii folosite pentru reparatii. In cazurile gropilor plombarea lor este cea mai mare greseala. Sunt alte retete aplicate, care vizeaza in primul rand tratarea gropilor”, a mai precizat Alexandros Ignatiadis.

Peste 2.000 de gropi sufoca sosele Capitalei: cat costa repararea ca la carte a unui astfel de “crater”

Peste 2.000 de gropi sufoca drumurile din Bucuresti, arata o statistica a aplicatiei de raportare Civic Alert, furnizata wall-street.ro. Desi statistica este una aproximativa si este bazata exclusiv pe raportarea utilizatorilor aplicatiei, numarul de gropi din asfalt este posibil ca la momentul de fata sa fie mult peste aceasta valoare, insa dupa cum si datele aplicatiei scot in evidenta, ultimele doua luni au fost un adevarat cosmar.

Cu atat mai relevanta este statistica ultimelor luni, asta in conditiile in care circa 10% din numarul gropilor a fost raportat in prima parte a acestui an. Astfel, din datele furnizate de Civic Alert, in Capitala, intre lunile ianuarie si februarie numarul gropilor semnalate a crescut de peste 5 ori, de la 13 la 66, in timp ce in prima jumatate a lunii martie au fost semnalate alte 32 de gropi in Bucuresti.

Contactati de catre wall-street.ro, specialistii din piata constructiilor sustin ca o lucrare de reparare “ca la carte” a unei gropi cu un diametru de 20-25 de centimetri ar trebui sa coste autoritatile circa 1.500 de euro, asta daca sunt respectati parametrii de lucru, folosit un material de calitate si executat cu o echipa de profesionisti.

“Doar cu lucrari de calitate putem avea sosele moderne si rezistente”, au adaugat specialistii din piata constructiilor.

Costul in service poate depasi usor 1.000 de euro de la singura groapa: ce riscuri exista si de ce trebuie solutionate la timp

Pe langa aspectul estetic al orasului, efortul depus de soferi in incercarea de a se feri de gropi sau riscurile la care sunt supusi participantii la trafic in astfel de situatii intervine si o componenta materiala usturatoare cand “dai cu masina in groapa”.

Potrivit specialistilor auto, problemele aparute in cazul contactului cu o groapa sunt diverse.

“Generic, cele mai mari avarii sunt suportate la jante si anevelope. Acestea fie se gauresc, se deformeaza sau se pot ovaliza, situatii care pot conduce la probleme mai grave la articulatiile de la roti sau chiar si la directia masinii. Orice groapa, indiferent ca este mai mare sau mai mica, in functie si de viteza cu care este luata, poate strica aceste componente si afecteaza inclusiv geometria rotilor, lucru care poate conduce la probleme serioase in trafic”, explica Vlad Nicolau, specialist auto si proprietar al unui service autorizat din Capitala.

Potrivit acestuia, cea mai simpla problema rezultata in urma contactului cu o groapa poate necesita un cost de reparatie cuprins intre 150-200 de lei, dar este vorba despre o problema minora legata de o piesa sau de realizarea geometriei rotilor.

“Cu cat masina este mai scumpa, mai performanta, dispune de jante mai mari si anvelope de foarte buna calitate costurile cresc exponential. Se poate ajunge inclusiv la inlocuirea jantelor si a anvelopelor, costuri care pornesc de la 500 de euro pentru rezolvarea unei singure roti. (…) Pot fi afectate inclusiv amortizoarele, iar in acest caz daca o piesa de acest fel este compromisa este necesara inlocuirea ambelor amortizoare. Costurile, in acest caz, pot depasi 600 de lei, in functie de tipul de masina”, a mai spus Vlad Nicolau.

Specialistul auto sustine ca imediat dupa contactul cu o groapa de dimensiuni mai mari, care poate influenta intr-o anumita masura conduita de drum a masinii, este necesara o verificare a directiei si geometriei rotilor intr-un service specializat, pentru ca riscurile de a se agrava problemele sunt foarte mari.

“Proprietarul unei masini care a trecut peste o groapa de mai mari dimensiuni va trebui sa faca o verificare pentru a constata eventualele defectiuni aparute la sistemul de directie. (...) Se poate ajunge inclusiv la accident din cauza basculelor de la articulatii, a pivotilor care se pot rupe sau a capetelor de bara care conduc la o lipsa a preciziei de directie a automobilului”, a mai adaugat Vlad Nicolau.

CASCO nu acopera astfel de cheltuieli

Posesorii de masini noi sau ai unor automobile cu o vechime de cativa ani, dar care apeleaza in continuare la solutii de asigurare tip CASCO, nu beneficiaza de acoperirea lucrarilor in cazul in care au loc defectiuni la sistemul de directie, astfel ca pagubele suferite vor fi acoperite din buzunarul soferului.

Ce fac autoritatile? Pregatesc beculetele de Pasti. Nota de plata: 175.000 de euro

In loc sa solutioneze chestiuni de importanta imediata pentru Bucuresti, asa cum este cazul gropilor aparute in asfalt sau a nenumaratelor probleme cu care Capitala se confrunta, Gabriela Firea pregateste un amplu proiect de “iluminare” si infrumusetare a orasului prin montarea unor beculete, similare celor de Craciun, in preajma sarbatorilor Pascale.

Valoarea totala a investitiei? 175.000 de euro. Peste 100 de gropi de mari dimensiuni ar putea fi solutionate, in special cele de pe arterele intens circulate ale Capitalei, iar soferii ar putea circula din nou mai atenti la drum si mai corect.