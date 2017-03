In perioada 10 februarie – 10 martie, DPD Romania a livrat cu 28% mai multe colete comparativ cu acelasi interval de timp al anului trecut. Cadourile destinate femeilor s-au vandut cel mai bine in intervalul 10 februarie – 10 martie, fashion-ul pozitionandu-se pe prima pozitie in topul industriilor care au generat cele mai multe livrari in perioada de referinta. Topul este completat de produsele electronice, cele din zona de cosmetice, accesorii home & deco, dar si jucarii.

„Varful de comenzi din e-commerce-ul romanesc a fost principalul motor de crestere al business-ului DPD primavara aceasta, generand un plus de aproape o treime al coletelor expediate. Prin comparatie, in decembrie 2016 - ianuarie 2017, o alta perioada traditional aglomerata pentru curieri, am raportat o crestere de 25% a volumelor de livrari”, a declarat Lucian Aldescu.

28 februarie a fost cea mai incarcata zi pentru curierii DPD, numarul livrarilor din aceasta zi depasind cu circa 30% media perioadei 10 februarie – 10 martie.

In ceea ce priveste topul zonelor din Romania cu cele mai multe expedieri nationale, in perioada analizata, acesta este dominat de Bucuresti-Ilfov, cu 27% din total, urmat de judetul Cluj, cu 5% din volume. Timisoara a generat circa 4,8% din livrarile nationale DPD, iar Constanta si Iasi au inregistrat ponderi de 4,2%, respectiv 3,8% din numarul total al coletelor expediate de romani.

De asemenea, in Bucuresti si Ilfov s-au primit cele mai multe pachete, circa 26,2% din total, urmate de Cluj, cu 5%, Timisoara, cu aproape 4,5% din colete, Constanta si Iasi, cu 4%, respectiv aproape 4%. Ponderea livrarilor pe segmentul B2B a fost de aproape 60%, iar diferenta a fost generata de segmentul B2C.

Luna decembrie a anului trecut a reprezentat, de asemenea, o alta perioada de varf pentru serviciile de curierat din Romania. Astfel ca, volumele coletelor livrate in cea mai aglomerata perioada a anului 2016 au inregistrat o crestere de aproximativ 25%, comparativ cu acelasi interval de timp din 2015.

In varf de sezon de iarna, compania a livrat aproximativ 8,5 milioane de colete in tara, circa 8.000 de colete din Romania in strainatate, iar din strainatate catre Romania au fost efectuate 42.000 de livrari, 7 decembrie fiind cea mai aglomerata zi pentru curieri.

Topul zonelor din Romania din care s-au expediat cele mai multe colete in tara, in preajma sarbatorilor de iarna din 2016, este similar cu cel din intervalul 10 februarie – 10 martie. Astfel ca, bucurestenii si ilfovenii au trimis cele mai multe pachete, urmati in top de clujeni, timisoreni, constanteni si ieseni.

DPD Romania este parte a DPD group. In Romania, DPD se afla in top 3 companii de curierat. Cu o echipa de peste 600 de angajati si francizori si avand acces la o retea europeana de 16.000 de sedii Pickup, DPD Romania livreaza anual 8,5 milioane de colete.