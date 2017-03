Daca tot am vorbit in ultimul timp despre miscari interesante pe piata auto internationala, saptamana asta ne-a adus inca o informatie importanta din lumea creativa a producatorilor auto. Karim Habib, fostul sef al echipei de design in cadrul BMW, a parasit barca bavareza pentru a ajunge la Infiniti, marca de lux a niponilor de la Nissan.

Reprezentantii Infiniti au anuntat in debutul acestei saptamani ca Alfonso Albais, pana acum director de design in cadrul acestui sub-brand, a fost mutat pe o pozitie similiara in organigrama celor de la Nissan. Locul acestuia va fi ocupat in cel mai scurt timp de nimeni altul decat Karim Habib, seful echipei de creatie al celor de la BMW.

Sursa foto: Cars.ro