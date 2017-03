Disponibil din februarie in showroom-urile din Romania, noua generatie Hyundai i30 vine cu trei motorizari, doua pe benzina, 1 litru 120 CP (18.740 euro), 1,4 litri 140 CP si unul diesel (20.600 euro) de 1,6 litri 136 CP (22.400 euro).

Versiunea de test a fost un i30 cu propulsorul turbo de 1,4 litri 140 CP si transmisie automata in 7 trepte cu dublu ambreiaj, al carui pret este de 22.080 de euro cu TVA. Cred ca aceasta este si motorizarea cea mai potrivita pentru noul design sport pe care l-a primit i30. Propulsorul se simte mai puternic de 140 CP, iar acceleratia spre 100 km/h pare mai rapida de cele 9 secunde declarate de producator.

Dar cum este sa ai in parcare un motor turbo pe benzina cand traficul din Bucuresti este din ce in ce mai aglomerat. Nu este deloc dramatic, i30 consuma 10-11 litri la 100 km/h dimineata in drum spre birou si 8 litri la 100 de km dupa ora 21 cand se circula bine prin Bucuresti. In afara orasului am incercat sa vad care este consumul minim. Am mers cu 70 km/h pana la Snagov, iar computerul de bord a afisat un consum de 4,5 litri.

Noul i30 merge impecabil. O plecare de pe loc pana la 50-60 km/h are loc rapid si fara scartaituri, asemenea masinilor cu tractiune integrala care pleaca rapid si fara zgomot. Nu este doar meritul propulsorului turbo pentru aceste senzatii tari, este clar ca si transmisia automata cu dublu ambreiaj, care schimba rapid, isi are un rol important.

Chiar daca are un propulsor vioi, i30 nu vine cu o suspensie foarte rigida, ci cu amortizoare care reactioneaza confortabil pe soselele denivelate si lipesc masina de asfalt pe drumurile bune. Noul i30 mi-a lasat impresia unei masini asamblate ca la carte din toate punctele de vedere, motor, transmisie, suspensie, elemente de interior.

La primul contact cu habitaclul nu poti sa nu remarci un design modern, scaunele cu sustinere laterala, comenzile orientate catre sofer. In timpul testului am folosit sistemul de incalzire al scaunelor si volanului, care in cateva secunde si-au facut datoria. La unele masini, ai de asteptat mai bine de un minut pana sa simti caldura. Am mai remarcat izolarea fonica buna, sistemul audio si lipsa zgomotelor de orice fel, daca te plimbi cu radioul inchis.

Tehnologiile de care dispune Hyundai i30

Modelul va dispune de sistemul autonom de franare (AEB), sistemul de monitorizare a atentiei conducatorului auto (DAA), asistenta la faza lunga (HBA), sistemul de monitorizare a unghiului mort (BSD), sistemul de asistenta la schimbarea benzii de rulare (LDWS), sistemul de avertizare la deplasarea in marsarier (RCTA), functia pilot automat inteligent (ASCC), functia de informare asupra vitezei limita (SLIF), precum si sistemul de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKAS).

Ecranul tactil de opt inchi, disponibil pentru noul sistem de navigatie, integreaza elemente de conectivitate precum Apple Car Play, Android Auto si serviciile Live. Modelul este echipat cu un incarcator wireless pentru telefonul smartphone prevazut cu aceasta functie. Exista si un sistem audio cu ecran tactil LCD de cinci inchi, care include camera pentru marsarier, conectivitatea Bluetooth si functia My Music.

Proiectata la Centrul Tehnic Hyundai Motor Europa din Rüsselsheim, testata la Nürburgring si produsa la fabrica Nošovice, din Republica Ceha, cea de-a treia generatie a familiei i30 este construita avand la baza infrastructura Hyundai din Europa, cu o vechime de peste 25 de ani.

Noua generatie i30 vine cu suspensie multilink pe puntea spate, cu o grila frontala care va ajunge pe intreaga gama de modele Hyundai si dimensiuni mai mari fata de generatia precedenta.

Comparativ cu generatia anterioara, structura caroseriei incorporeaza in proportie de 53% otel de inalta rezistenta, greutatea fiind redusa cu 28 kg, iar rigiditatea marita cu 20%. Autovehiculul include sapte airbaguri - doua frontale, doua laterale, doua cortina si unul pentru genunchii conducatorului auto. Sasiul noului i30 a fost refacut, pentru a oferi o experienta dinamica la volan, la care contribuie si suspensia spate multi-link cu brat lung.

"Variantei in cinci usi i se vor alatura o versiune wagon, una fastback si primul model dezvoltat in cadrul diviziei de performanta Hyundai Motor N, care va intra in productie in a doua parte a anului 2017”, a declarat Teodor Brusalis, director executiv Hyundai Auto Romania.

La interior, habitaclul este elegant si spatios, bordul poate fi echipat optional cu un ecran tactil de 8 inch, care integreaza functii media si de navigatie, permitand conducatorului auto sa ramana conectat la trafic.

Autovehicul beneficiaza de elemente precum Apple CarPlay, Android Auto sau incarcator wireless, pentru facilitarea operatiunilor desfasurate pe telefonul de tip smartphone, in timpul calatoriei. Pentru linistea si siguranta pasagerilor, i30 este dotat cu sistem autonom de franare, pilot automat inteligent, sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare, sistem de avertizare a conducatorului auto, cat si sistem de asistenta pentru faza lunga.

Dezvoltat la Centrul Tehnic Hyundai Motor Europa din Rüsselsheim, testat la Nürburgring si produs la fabrica Nošovice, din Republica Ceha, noul i30 este construit avand la baza infrastructura Hyundai din Europa.

i30 Wagon dispune de aspectul remarcabil al gamei i30, beneficiind totodata de noul simbol al gamei – grila frontala tip cascada. Linia plafonului, alaturi de proportiile dinamice, confera modelui o silueta distincta. Mai mult, profilul autovehiculului este accentuat de cadrul cromat, care evidentiaza geamurile laterale”,

Mai multe informatii despre noua generatie Hyundai i30 gasiti aici.

Date tehnice Hyundai i30 1.4 T-GDI 140CP Aut Launch Edition EXCLUSIVE

Motor: 2 litri benzina

Transmisie manuala cu 6 trepte

Putere maxima (cp/rpm) 120 / 6000

Cuplu maxim Nm (rpm) 210 (4000)

Viteza maxima (km/h) 198

Acceleratie (0-100km/h) 8,8

Consum mixt (l/100 km): 5,1

Capacitate rezervor: 51 litri

Volum portbagaj litri: 419

Lungime: 4,58 metri

Latime: 1,79 metri

Inaltime: 1,45 metri

Emisii CO2 g/km: 119 g/km

Masa proprie (kg) 1.280