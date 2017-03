Peste un milion de romani sufera de tulburari ale somnului, insa doar aproximativ 5.000 sunt diagnosticati, iar 550.000 sufera de sindromul de apnee in somn. Un studiu facut in 22 de tari a aratat ca Romania ocupa locul 10 in topul accidentelor rutiere produse pe fondul atipirii la volan, specialistii recomandand persoanelor care au senzatia de somnolenta in timp ce conduc, desi au avut un somn odihnitor, sa apeleze la un medic.

O campanie de informare si educare privind cauzele, consecintele si metodele de combatere a somnolentei la volan, sub sloganul ”Siguranta pe drum incepe dupa un somn bun”, a fost lansata vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, de catre Centrul de Informare si Imbunatatire a Calitatii Vietii pentru Bolnavii de Distrofie Musculara si Pacientii Asistati Respirator (ASCID), in parteneriat cu Societatea Romana de Pneumologie, potrivit News.ro.

"Este imposibil ca un sofer sa nu fi trait acest moment: o invitatie de picoteala la volan, anuntata uneori brutal, dar de cele mai multe ori insidios prin cateva semne. Oare unde si ce ar trebui sa faca diferenta intre viata si moarte in traseele si drumurile pe care le parcurgem zilnic cu masina? Daca privim la simplul fapt ca somnul reprezinta o treime din viata, cred ca cele 10 reguli de somn sanatos ar trebui sa primeze la un sofer care se respecta. Nu uitati ca de somnul suficient ca durata, profunzime si continuitate depinde adesea viata dumneavoastra si a celor dragi din jur", a spus doctorul Florin Mihaltan, responsabil de Program de Studii Complementare Somnologie si Ventilatie Noninvaziva.

Medicul Oana Deleanu, presedintele Sectiunii Somnologie a Societatii Romane de Pneumologie, atentioneaza ca soferii somnolenti reprezinta un risc atat pentru ei insisi si familiile lor, cat si pentru ceilalti participantilor la trafic.

„Evident, reprezinta un risc si din punct de vedere economic, din cauza pierderilor materiale pe care le pot cauza. Daca o persoana nu a dormit 20-25 de ore, prezinta o stare de vigilenta cu miscari si capacitate de reactie similare cu ale unei persoane care are o alcoolemie de 10%. Din acest motiv este foarte important ca toti soferii sa fie constienti de riscurile pe care le implica somnolenta la volan. Le recomandam sa plece la drum dupa o noapte de odihna corespunzatoare, iar daca prezinta orice afectiune care tulbura somnul, le recomandam sa nu o neglijeze, ci sa o trateze corespunzator”, a spus Oana Deleanu.

Statisticile privind somnolenta la volan explica gravitatea deciziei de a conduce obosit. In 100.000 de accidente care se inregistreaza anual in lume, 71.000 de persoane sunt ranite, iar 1.500 mor din cauza atipitului la volan.

„Toti soferii cunosc foarte bine ce inseamna somnolenta la volan, cand inchid ochii cateva secunde, iar clipitul devine greoi, dar nu constientizeaza faptul ca oboseala actioneaza precum alcoolul, pentru ca limiteaza considerabil viteza de reactie, vizibilitatea si slabeste capacitatea de concentrare. Stimati soferi, daca atunci cand conduceti, clipiti si cascati des, sunteti iritabili si obositi sau visati cu ochii deschisi, trebuie sa trageti pe dreapta!”, atentioneaza cel mai cunoscut pilot roman de raliu, Titi Aur.

Somnolenta este prima cauza a accidentelor mortale pe autostrazi, in conditiile in care un accident din trei este atribuit oboselii si somnolentei, potrivit ASCID, care citeaza un studiu al Asociatiei companiilor franceze de autostrazi.

Conform acestui studiu, probabilitatea de a avea un accident rutier creste de 4,5 ori in cazul celor care dorm mai putin de cinci ore pe noapte. O persoana care nu doarme timp de 24 de ore, poate face greseli de condus silmilare unei alcoolemii de 1 g/l.

Somnolenta la volan este des intalnita in randul soferilor profesionisti. Intre 10 si 20% dintre soferii profesionisti au adormit la volan in timp ce conduceau, se mai arata in studiul citat de ASCID.

„Daca aveti senzatia de somnolenta in timp ce conduceti, desi ati avut un somn odihnitor in noaptea precedenta, este foarte probabil sa suferiti de o tulburare de somn. Apelati la medicul specialist somnolog pentru a va diagnostica si trata. Daca suferiti de apnee in somn, riscul de a adormi la volan este de pana la sapte ori mai mare. Screeningul si tratamentul apneei in somn la conducatorii auto, in special la soferii profesionisti, pot reduce considerabil numarul accidentelor cauzate de somnolenta la volan", sunt mesajele transmise de initiatorii campaniei ”Siguranta pe drum incepe dupa un somn bun”.

Medicii atentioneaza ca odata ce s-a instalat somnolenta, riscul de a atipi pe neasteptate si fara vreun avertisment este crescut. Simptomele somnolentei sunt cascatul, lacrimatul ochilor, clipitul des, dificultatea de a tine ochii deschisi, vedere dubla sau incetosata, nevoia imperioasa de a inchide ochii, atipitul, neatentia, sentimentul de anxietate, scaderea vitezei de reactie si devieri de la traiectorie in timpul conducerii.

Cele mai expuse persoane la accidente din cauza somnolentei sunt tinerii, cei care lucreaza in ture si soferii profesionisti. In 50 la suta dintre accidentele cauzate de somnolenta, soferii au varsta de cel mult 25 ani. Alti factori care cresc riscul de accidente din cauza somnolentei sunt: sofatul fara pasageri, lipsa de experienta a soferilor care au obtinut recent permisul de conducere, consumul de alcool si droguri, sofatul imediat dupa masa si sofatul pe autostrada sau pe distante lungi.

Cel putin 4% dintre barbati si 2% dintre femei sufera de apnee in somn, tulburare caracterizata prin pauze repetate ale respiratiei in timpul somnului, asociate cu alterarea oxigenarii sangelui si fragmentarea somnului. Principalele simptome ale apneei in somn sunt sforaitul, somnolenta excesiva in timpul zilei, anxietatea, oboseala si lipsa de concentrare, problemele de memorie, disfunctiile sexuale si durerile de cap dimineata.

Sursa foto: pathdoc/Shutterstock.com