Un studiu realizat de Agentia Europeana pentru Mediu arata ca emisiile de oxizi de azot, net superioare pe motoarele diesel, ucid anual peste 72.000 de europeni. Romania se afla pe locul al noualea in clasamentul european la acest nefericit capitol.

Odata cu izbucnirea scandalului Dieselgate, in care cei de la Volkswagen au recunoscut trucarea testelor de omologare pentru ca unele motoare diesel din gama sa se poata incadra in limitele legale de emisii, in prim-planul discutiilor legate de protectia mediului au aparut particule care pana atunci au fost larg ignorate de autoritatile responsabile de acest lucru.

Sursa foto: Automarket.ro